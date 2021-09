No encontrarán rastros de corrupción en mi quinquenio: Javier Corral

Al concluir uno de sus últimos eventos públicos como gobernador en esta frontera el gobernador Javier Corral le dice a la Gobernadora electa que "A mi no me van a asustar con el petate del muerto; que pidan todas las auditorias que quieran no encontraran rastros de corrupción en mi quinquenio".

La gobernadora electa. María Eugenia Campos manifestó ayer que está administración que concluye " No tuvieron madre en el manejo de las finanzas" situación que orilla a la nueva administración a practicar auditorias para detectar anomalías en el manejo de las finanzas públicas.

" Somos permanentemente auditados y nunca hemos tenido un solo problema, todas las observaciones han sido solventadas" agrego el aún mandatario estatal.

La rueda de prensa tuvo verificativo en el viejo edificio de correos de Lerdo e Ignacio de la peña.