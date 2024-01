"No es fácil aceptar tu ausencia": Familia de Marybell Valenzuela a casi 2 años de su desaparición

A casi dos años de la desaparición de Marybell Valenzuela Herrera, organizaciones como Justicia Para Nuestras Hijas y sus familiares continúan buscando la localización de Marybell, luego de su desaparición el pasado 15 de abril 2022, en la ciudad de Ojinaga.

“Marybell, no es fácil aceptar tu ausencia. Un mes más que no sabemos de ti. No existen palabras para expresar el dolor que vivimos en la familia por tu ausencia; sin embargo, hacemos mil cosas para demostrar lo mucho que te amamos, buscándote y esperándote con los brazos abiertos. Con amor, tu familia”, fue el mensaje publicado en la página de Facebook de Justicia para Nuestras Hijas, de parte de la familia de Marybell al cumplirse 1 año y 9 meses de su desaparición.

Te puede interesar: Sigue búsqueda de Carlos Avitia y Rubén Montoya desaparecidos en Valle de Zaragoza

Según la pesquisa emitida por Fiscalía, la mujer de 37 años de edad fue vista por última vez cuando salió con su pareja sentimental de su domicilio, un hombre de origen cubano identificado como Eylen, y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella.

Recientemente, la Fiscalía General del Estado realizó la aprehensión por el delito desaparición forzada por particulares en contra de Eiler C.S., en seguimiento a las investigaciones por la desaparición de Marybell.

El ahora imputado fue detenido en una ciudad de Texas, EU por las autoridades de la región y entregado en el puente internacional de Presidio- Ojinaga, además, fue declarado en torno a la desaparición de Marybell, quien es de origen estadounidense y continúa desaparecida.

Foto: Facebook | Justicia Para Nuestras Hijas

Por lo que, en la búsqueda de la mujer participan agentes del Ministerio Público en Ojinaga, Policías de la Agencia Estatal de Investigación, personal de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la Fiscalía General del Estado y se solicitó la colaboración internacional de autoridades de los Estados Unidos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En la pesquisa se detalla que Marybell Valenzuela al momento de su desaparición medía 164 centímetros y pesaba 56 kilogramos; de tez trigueña clara y complexión regular, con ojos verdes y alargados, de cara cuadrada, nariz mediana recta y de labios gruesos y mediados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Debido a los nulos resultados de la búsqueda de Marybell, su familia se ha manifestado en algunas ocasiones frente a la Fiscalía General del Estado de Ojinaga para exigir que no cese la investigación, y que se permita dar con el paradero de la mujer.

Chihuahua "Esta fue la última foto que nos tomamos": claman familiares regreso de Alejandro Delgado

Es de resaltar, que Marybell es madre de cuatro, tres niños y una niña, por lo que les resulta incongruente a los familiares que se haya dicho que la joven se fue por voluntad propia sin avisar a su familia y dejando a sus niños atrás.

De igual forma, se pide a la ciudadanía que en caso de tener algún dato o información que ayude a dar con el paradero de Marybell Valenzuela, la proporcionen a los números (656) 629 3300 Exts. 56923 y 56924, (614) 429 3300 Ext. 11343, o bien, comunicarse a las líneas de emergencia 911 o 089 de Denuncia Anónima.