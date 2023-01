"No es grato para el partido que se separen liderazgos": Diputada Reza

Luego de que el ex gobernador, Javier Corral Jurado anunciara su renuncia a la militancia del Partido Acción Nacional, la diputada federal, Rocío Reza Gallegos, expresó que no es grato para el partido que se separen liderazgos, sin embargo es muy respetable su decisión ya que desde hace tiempo no comulga con las decisiones en este momento en el Estado.

“Yo creo que es una decisión muy personal, y siempre una división interna de un partido afectan, pero este tipo de situaciones ocurren en todo el país y en todos los partidos políticos”, indicó la ex dirigente estatal en el PAN durante el periodo anterior.

El ex gobernador no comulga con las decisiones de este PAN, y está en su derecho de tomar la decisión de separarse del partido, lo cual es respetable, agregó Reza Gallegos.

Cabe mencionar que el ex mandatario estatal de Chihuahua, Javier Corral Jurado anunció su renuncia a la militancia en el Partido Acción Nacional, lo cual generó diversas opiniones, una de ellas fue la del actual dirigente de esta fuerza política, Gabriel Díaz Negrete, quien dijo que cuando así lo decida, está listo el sello para recibirle la renuncia.

Asimismo el líder estatal del PAN dijo que no hay ningún problema con el hecho de que se concrete la renuncia, y que por si lo había olvidado, recordó la dirección del Comité Directivo Estatal el cual dijo se ubica en avenida Zarco a un costado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En las filas de Acción Nacional, fue Gobernador de Chihuahua en el periodo entre 2016 y 2021, diputado al Congreso Local, diputado federal y Senador de la República.