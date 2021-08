No es momento de regresar a clases presenciales: director de Medicina

El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Carlos Hinojos, afirmó que no es el momento adecuado para un regreso masivo a clases presenciales, pues que actualmente se atraviesa por la tercera ola del Covid-19, y los contagios no han disminuido, e incluso han repuntado en los últimos días.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El neumólogo pediatra, dijo que si bien es cierto que los maestros están vacunados, los estudiantes no, por lo que siguen siendo transmisores del SARS-Cov2, virus que causa la enfermedad Covid-19, que puede llevar a la muerte. “Se está olvidando que el Covid-19 es una enfermedad que mata, y no hay que perder eso de vista”, apuntó al señalar que si bien los hospitales no están llenos, sí existe ocupación.

“Desde mi punto de vista no es el momento adecuado, y además el abrir las escuelas y más hacerlo obligatorio, va a generar una movilización muy grande, entonces estamos hablando, de los niños más los papás que los llevan”, apuntó.

Puntualizó que si se tiene que hacer, hacerlo obligatorio es complicado, y ejemplificó, “si yo padre de familia no quiero arriesgar a mi hijo de bachilleres, lo voy a tener que hacer, vamos a esar obligados y no está bien, porque yo padre de familia puedo decir que tengo mucho miedo de quqe mi hijo se infecte en la escuela y fallezca, porque esta enfermedad mata, se nos está olvidando esa parte”.

Agregó que si se hace se tendrían tomar las medidas adecuadas, y ejemplificó la UACH decidió el sistema híbrido, en el que la mayor parte de las clases son virtuales. “Lo que tendrían que hacer las escuelas si van a abrir, y más si lo van a hacer en carácter obligatorio, tendrían que asegurar las medidas de prevención, esto es, sana distancia que sabemos que tenemos más de 50 alumnos en una aula de nivel básico, entonces ya de entrada no se cumple esa medida”.

Dijo, el uso de cubrebocas, puede ser que sí se cumpliera, pero entonces tendría que asegurar que todas las escuelas tuvieran cubrebocas para que si un niño llega sin cubrebocas, se le brinde uno.

Además, la medición de la temperatura, que se tendría que tomar a cada alumno que entre a la escuela para evitar que entre con fiebre, y de ser así, derivarlo a su servicio médico de inmediato. “Además, que haya suficiente gel, jabón y agua en los baños, que los niños puedan seguir las medidas, y lo que yo recomendaría entonces como neumólogo pediatra es que instruyan bien a sus niños de estas medidas de higiene”.

Agregó que en algunos niveles de primaria va a ser muy complicado “porque están en una etapa de sus vidas de exploración, de su etapa de juego, y es muy complicado pensar que una maestra que tiene 50 o 60 niños a su cargo, asegure que ninguno se quite el cubrebocas, se me hace muy complicado”.

También habló sobre la parte de la salud mental, “entiendo que han aumentado los problemas de salud mental, porque los niños no salen o no conviven, pero insisto en que de los males hay que escoger el menor y yo creo que sí van a aumentar bastante los contagios y por lo tanto las hospitalizaciones y las defunciones”.