"No es un recurso del Congreso”: Continuará Adriana Terrazas apoyando a Mya Naomi

La presidenta saliente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, precisó que “a Mya, el apoyo económico se lo doy a título personal, no es un recurso del Congreso”, por lo que, a pesar de que concluya la legislatura, continuará otorgándole ese beneficio.

Luego de que se diera a conocer información respecto a que Mya Noemi Villalobos perdería la beca de estudios que se le comenzó a otorgar luego de que fue víctima de violencia por parte de su entonces novio, la legisladora aclaró dicha información precisando que ese recurso no es por parte del poder legislativo, sino a título personal.

“Yo con las cosas que hago de mi bolsillo, no las comento”, recalcó dejando claro que no es su deber informar al respecto, pues lo hace de manera voluntaria y como parte del diverso apoyo que le ha brindado desde el inicio a la joven, por lo que, el culminar con un cargo, no afectará en lo absoluto.

Respecto a la Ley Mya, la cual se encuentra estancada en el Congreso de la Unión, refirió que “el hecho de que concluya una legislatura, no quiere decir que concluyan los compromisos con la ciudadanía y mucho menos con las causas de las mujeres”, por lo que continuará impulsando dicha propuesta.

Refirió que cuenta con el apoyo de diferentes legisladores federales que acaban de tomar protesta como Tony Meléndez y Noel Chávez, en quienes no dudará en respaldarse, pues refirió que son grandes gestores, por lo que confía en que lograrán sacar adelante el tema.

Asimismo, una vez que se defina la manera en la que se distribuirán las diversas Comisiones, se comprometió a buscar a quien encabece la encargada del tema para igualmente solicitar su apoyo.

En cuanto al término de la Sexagésima Séptima Legislatura local, Terrazas Porras se dijo satisfecha de lo logrado, pues calificó a esta como muy productiva, en la que se abordaron temas importantes, los cuales se concretaron en reformas y leyes que beneficiarán a los chihuahuenses.

Finalmente, se dijo orgullosa de sus compañeros que fueron “hombres y mujeres comprometidos”, por lo que, al haberse reelegido la mayoría de ellos, confía en que esa experiencia adquirida habrá de dar fruto en la próxima legislatura.