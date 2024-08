“No es un tema de lluvias, sino de detener el abuso”: Exigen detener la extracción de La Boquilla

El bajo nivel de la presa La Boquilla en San Francisco de Conchos ocasiona que algunas viviendas ya no tengan servicio de agua y en otros casos que el agua que sale del grifo esté sucia, a ello se suma el mal olor que ya despide el cuerpo de agua debido a que han localizado peces muertos.

Ante esta situación, los pobladores, activistas y ciudadanos en general preocupados por el daño ecológico y de salud que puede derivarse de la extracción, se manifestaron en contra de la Comisión Nacional del Agua para exigirle el cierre de las compuertas de la presa y un alto a la extracción de agua.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua Situación se agrava: Cultivos en Namiquipa y Buenaventura están en riesgo por la sequía

La tarde de ayer lunes se realizó una manifestación pacífica para mostrar su inconformidad y exigir el cierre de las válvulas del embalse, ya que Señalaron que desde hace días empezaron las movilizaciones de exigencia, ello a través de las redes sociales. La manifestación está dirigida a Conagua que es la dependencia encargada de administrar y vender el agua. “Nos dijeron que el ciclo agrícola lo iban a terminar el 15 de septiembre para calmarnos un poco y ahora manejan que hasta el 30 de septiembre”.

Valeria Salcido lamentó que ninguna autoridad de ningún nivel se haga presente para ayudar en esta situación. “Vinieron a sembrar alevines y eso nos parece una burla”. El embalse tiene mucho azolve y la calidad del agua es muy mala, afirman que el agua sale negra.

El poblado donde se ubica La Boquilla no cuenta con agua potable, hay casas que ya no tiene agua y no hay respuesta ni plan para el suministro, tampoco hay respuesta de las autoridades federales, estatales o municipales.

Al suministro de agua, se suma el agotamiento de las fuentes de empleo debido a que se está dañando el ecosistema, los pescadores ya no pueden realizar su labor y quienes aún pescan es muy poco lo que pueden sacar. Ya han localizado peces muertos. Valeria mencionó que parte del Lago Toronto que estaba vedado se perdió.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las autoridades y agricultores saben del riesgo en el que se pone a la comunidad, porque no ha llovido lo suficiente, lo que llovió se lo sacaron a la presa, señaló.

Desde hace dos semanas el nivel de La Boquilla va a la baja, la última semana fue disminuyendo 5 centímetros, este lunes fueron 9 centímetros.

La situación se agrava y por ello los ciudadanos decidieron levantar la voz para preservar el recurso hídrico porque de continuar la extracción se dañará de manera irreversible el ecosistema y las fuentes de empleo.

Foto: Jaime Ramírez / El Heraldo de Chihuahua

“No es un tema de lluvias, sino de detener el abuso”

La comunidad del Seccional de La Boquilla en San Francisco de Conchos se manifestó el día de ayer por la tarde a las puertas de la presa La Boquilla para exigir a la Comisión Nacional del Agua que deje de extraer el agua porque está en riesgo la vida de todos.

Durante la manifestación se pronunciaron para que el administrador del agua de la presa detenga sus acciones porque con ello están acabando con el ecosistema y la vida del lugar.

Señalaron el día de ayer lunes La Boquilla registró un 16.2 por ciento de volumen de almacenamiento, por lo que se han sostenido varias reuniones con Conagua, Módulos de Riego y autoridades.

“No es un tema de lluvias, sino de detener el abuso”, señaló una de las oradoras, quien resaltó que han realizado varias manifestaciones y han externado su preocupación y solo les dicen que esperen para cerrar la extracción.

El argumento que han puesto es que septiembre es un mes muy llovedor y que van a llegar las lluvias, sin embargo a pesar de los diez bombardeos para estimular la lluvia no se han visto los beneficios.

Sólo durante dos semanas La Boquilla mantuvo su nivel, pero en la última semana el nivel va descendiendo y ello ha ocasionado daños a la comunidad porque el agua que llega a sus hogares está sucia y ello pone en riesgo la salud de toda la comunidad.

Valeria Salcido destacó que no van a permitir que el cierre se haga hasta que el embalse tenga un nivel de 12% porque ello ya sería catastrófico.

Foto: Cortesía / Valeria Salcido

Los manifestantes externaron que no quieren que se postergue el cierre hasta el 30 de septiembre, porque los daños estructurales a la obra de ingeniería sería riesgosa.

Las reglas de operación estipuladas desde la construcción de la presa La Boquilla asienta que el límite para no poner en riesgo la infraestructura debe ser 20 por ciento.

Hay que recordar que desde hace 45 días se inició la resistencia ante el desinterés de las autoridades, alrededor de las 5 de la tarde se les avisó que el próximo miércoles 28 de agosto los recibirá el secretario general de Gobierno, Santiago de las Casas a las 10:00 horas.

Los manifestantes iniciaron la recolección de firmas con la exigencia del cierre inmediato y que se evite la extracción.

Durante la manifestación leyeron un pronunciamiento dirigido al titular de Conagua en Chihuahua para que se tome una decisión debido a la situación hídrica por la que atraviesa el embalse.

Le recuerdan que se concesionó un mayor volumen y se planea dejarla al 12 por ciento de su capacidad, cuando a este momento se rondan niveles muy peligrosos para el ecosistema.

Señalaron que las consecuencias son medibles debido a que el agua que la gente usa para sus actividades cotidiana está sucia y es un riesgo para la salud.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Además se afecta a los prestadores de servicios de turismo y alrededor de 150 pescadores, quienes están en riesgo porque el nivel que registra este cuerpo de agua es el más bajo en su historia.

Urgieron al director de Conagua a que se decrete el cierre inmediato y que se permita que sí llegan las lluvias se pueda captar agua en beneficio de la comunidad.

Los pobladores amagaron con meterse y cerrar ellos las válvulas si no dan una solución a la problemática a propuesta de doña Emilia Fierro, quien resaltó que ya han ido a muchas reuniones y no hay nada concreto, “es una realidad dolorosa lo que nos va a suceder”.

Advirtieron que ya no pueden esperar porque las consecuencias será irreversibles.