No está claro si la cebolla contaminada salió de Chihuahua: Mireles

El diputado Saúl Mireles expresó que entorno a la alerta de Estados Unidos por la presunta cebolla contaminada, habrá que esperar tener mayor claridad en el asunto para poder conocer las acciones que se vayan a tomar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señaló que aún no está del todo claro, si la cebolla que generó padecimiento de salmonela en el vecino país, es de la que se cultiva en el estado de Chihuahua o no; situación que no está confirmada, motivo por el cual se le tendrá que dar un seguimiento a la trazabilidad del producto, para saber de dónde salió y hacia a donde va.

“Se tiene que realizar todo un proceso de seguimiento, para saber si esa cebolla salió de Chihuahua o sólo pasó por aquí, si al momento de su transporte contaba con los requerimientos sanitarios, y poder identificar quién y cómo es que se recibe el producto en Estado Unidos, para poder esclarecer todas las interrogantes que aún persisten”, dijo el legislador panista.

Reiteró que ese tipo de productos al momento de que se van a embarcar, se hacen previo a análisis, revisiones y estudios, relacionados con toda la parte sanitaria, para que cumplan con la normatividad en esa materia, lo mismo pasa cuando el producto llega a su destino, en donde existe todo un proceso para analizar las condiciones del mismo.

Saúl Mireles, agregó que el tema no está claro, y será hasta que se resuelva la situación, cuando se emita una postura oficial por parte del Congreso del Estado y de las autoridades involucradas.