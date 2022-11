No estoy de acuerdo con elección directa de Consejeros y Magistrados electorales: Espino

El senador chihuahuense del grupo parlamentario de Morena, Rafael Espino expresó que es respetuoso de la propuesta de reforma electoral enviada por el ejecutivo federal, sin embargo dijo no estar de acuerdo con la elección directa de los Consejeros y Magistrados del órgano electoral.

Añadió el legislador en la Cámara Alta que se tiene que privilegiar la autonomía de la autoridad electoral, para conservar un árbitro que sea imparcial, para lo cual no se debe de modificar con prisas, ni con presiones para garantizar a la ciudadanía de mantener un árbitro imparcial.

Hay cosas que llaman la atención como la reducción de legisladores, la desaparición de los Organismos Público Locales Electorales, (OPLES), temas que se tiene que analizar con cuidado, dijo Espino de la Peña.

“Cada quien expresará su voto de manera libre, por lo que yo voy a revisarlo a detalle aunque yo no lo veo como una reforma prioritaria respetando la decisión del ejecutivo, sin embargo se atenderá en el Legislativo”, agregó el legislador.

El tema del gasto muchos organismos no se han incorporado al tema austeridad, porque no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre, es también un tema que merece revisión, porque no puede existir excesos.

Con respecto a la marcha convocada para este domingo 13 de noviembre, el Senador Rafael Espino, mencionó que “se tiene que respetar el derecho de todo mundo a manifestarse, hay que escuchar para ver que dicen, para que se tome en cuenta como legisladores, en forma razonada, porque no se treta de pasar todo lo que se envíe”, añadió.

Lo anterior en el marco de la reforma en materia electoral enviada por el poder ejecutivo federal, donde se proponen diversos cambios, como la disminución de consejeros, así como la forma de nombrarlos ya que se busca que sea a través de voto ciudadano, así como la desaparición de los órganos locales electorales, entre otras modificaciones.