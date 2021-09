No faltarán amigos para cuidarme: Javier Corral

“Estoy seguro que no me faltarán amigos y apoyo para cuidar el siguiente periodo inmediato ante todo los que quisieran desquitarse de mi por diversos motivos, incluido el nuevo gobierno del que no dudo pudiera actuar en mi contra”, declaro Javier Corral Jurado.

Dijo que se sujetara a la decisión del Congreso del Estado sobre dotarlo de escoltas al término de su gobierno, incluso la nueva legislatura declaró que no es tema prioritario.

El mandatario mencionó que el objetivo de la iniciativa era transparentar y establecer mecanismos para el otorgamiento de escoltas a exmandatarios y que no quedará como algo a discreción.

La decisión del Congreso fue negarle la posibilidad de tener protección oficial al culminar su mandato, por lo que a partir del próximo 8 de septiembre ya no contara con guardia y verá como sortear los riesgos que ello representa.

Aun así afirmo, “Estoy listo para quedarme sin guardias y protección personal, entiendo que es una medida que se extenderá a otros exgobernadores que hasta ahora gozan de la protección de escoltas de la FGE”.

Hay que mencionar que durante la semana la legislatura pasada opto por no discutir el tema.