"No fue riña, fue agresión directa": Víctima de ataque en Fraccionamiento Continental

“No fue riña, fue agresión directa”, declaró doña Vicky, adulta mayor de 63 años, quien resultó con lesiones y fue trasladada al Hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE, tras ser víctima de un intento de estrangulación.

Durante la mañana de este lunes acudió a la Fiscalía Zona Centro donde su denuncia quedó asentada en el expediente 19-2024-0013964 por el delito de amenazas y/o lo que resulte cometido en su perjuicio, ya que la Unidad de Delitos contra la Paz se hará cargo del caso.

Relató que el pasado domingo, una mujer identificada como Rosa Elena la agredió sin motivo, previo a ello le abrió la puerta del auto y le gritó. Luego se le fue al cuello para estrangularla, mientras la azotaba contra una camioneta.

Las vecinas fueron quienes la auxiliaron y su esposo fue quien llamó a la Policía Municipal, “Me da mucha vergüenza, porque yo no me meto con nadie, trato de ayudar a quien necesita”, declaró la víctima, quien interpuso una denuncia por la agresión ante la Fiscalía Zona Centro, sin embargo ahora tiene miedo a las represalias.

Explicó que el pasado sábado tuvieron un problema eléctrico en su hogar, por lo que el domingo por la mañana, ella y su esposo buscaron al electricista que vive a escasas dos casas contiguas a su vivienda.

Cuando buscaron al eléctrico se percataron de que había recibido la visita de su hijo Juan Carlos y de su nuera Rosa Elena, a quienes dejó al exterior y se fue a realizar la reparación a la vivienda de la adulta mayor.

Al exterior de la vivienda de la víctima ya la esperaba una persona que le ayudaría a repartir unas despensas, pañales y medicamentos para unas familias de escasos recursos.

La víctima salió de su vivienda y se subió al auto de la amiga a quien le explicó que le llamaría a la persona beneficiaria para ver si estaba en su casa y no ir en vano, sin embargo en ese momento, de manera intempestiva, le abren la puerta del copiloto, “Era la nuera Rosa Elena, quien me empezó a gritar: dile a Fermín que rápido, que se apure”.

A la víctima se le olvidaron unos pañales y unas bolsas de pan, por lo que regresó a su vivienda, sin embargo antes de llegar la mujer volvió a gritarle y doña Vicky respondió: “sólo no me grite, yo le aviso”.

La mujer se enfureció y se abalanzó sobre la adulta mayor, directo al cuello, “me agarró con las dos manos a quererme ahorcar, ya tenía problemas para respirar, veía negro”.

La víctima empezó a gritar y en eso salieron dos vecinas, su esposo, quienes la metieron a su hogar. Los testigos pudieron darse cuenta de que fue una agresión directa, mencionó la denunciante. “Que le dijera que no gritara, no era motivo para que me agrediera”, dijo la adulta mayor.

La agresión le ocasionó alteración en los niveles de glucosa y presión arterial, le dolía mucho el pecho. Ante ello llamaron a la Cruz Roja, los paramédicos comentaron que se trataba de un probable infarto.

La ingresaron al ISSSTE alrededor de las 11:30 horas, la dieron de alta a las 18:00 horas. Acudirá a realizarse un estudio cardiológico para determinar el daño que presenta.