No habrá aumento de tarifa en transporte público: Maru Campos

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, afirmó que no habrá un incremento en la tarifa del transporte público mientras el servicio de éste no mejore, por lo que señaló, este punto se debatirá por el Consejo Consultivo de Transporte, peor hasta el momento no hay fecha para dicha reunión.

La mandataria estatal señaló que existe la solicitud por parte de los concesionarios, pero agregó que se debe priorizar el servicio a los chihuahuenses que utilizan este transporte por lo que es necesario mejorarlo.

“Hay una solicitud por parte de los concesionarios y siempre lo he dicho desde que una servidora está en el Congreso del Estado. No podemos aumentar las tarifas si no hacemos un mejor servicio”, afirmó.

Asimismo la mandataria señaló que se tendrá que debatir en el Consejo Consultivo de Transporte, pero afirmó “no tengo la fecha para la sesión del Consejo Consultivo.

A su vez la Secretaría de Desarrollo Urbano, dio a conocer con anterioridad que sería en este mes de octubre cuando se reuniría el Consejo Consultivo de Transporte, y uno de los puntos a analizar sería el del aumento a la tarifa de camiones urbanos, sin embargo, no se ha dado a informar cuál sería la tarifa a establecerse.