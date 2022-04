No habrá carritos móviles de venta de cerveza en la Feria Santa Rita

Aún no se han definido los puntos de venta de bebidas alcohólicas, que estarán permitidos en la Feria Santa Rita 2022, sin embargo, los carritos móviles de venta de cerveza, no van a ser permitidos.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Gobernación Estatal, Eloy García Tarín, quien mencionó que los organizadores aún están por definir los puntos exactos, mismos que serán informados a las autoridades para su aprobación.

Agregó que hasta donde se sabe, actualmente se pretende la venta de bebidas alcohólicas en el Teatro del Pueblo, en el Palenque, en la llamada zona de bares y restaurantes, así como algunos puntos donde se podrían vender las que se conocen como bebidas tropicales.

“Aún no está definido, la intención que tienen en abrir toda el área de bares, pero aún no se ha determinado; los carritos móviles de venta de cerveza, no se van a permitir”, aclaró el funcionario estatal.

Respecto a la interpretación de música que hace apología del delito, o los llamados “narco-corridos”, Eloy García Tarín, explicó que la prohibición de los mismos, se encuentra a cargo de la Presidencia Municipal, lo que se establece dentro de su reglamento municipal.

Por lo anterior, mencionó que Gobernación Estatal, es ajeno a las fianzas o sanciones que se puedan aplicar para los artistas que incurran en dicha falta, pues le compete directamente a la Subdirección de Gobernación Municipal.