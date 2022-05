No habrá infracciones por no traer placas nuevas: Jáuregui

"No habrá infracciones por no tener placas nuevas, eso es mentira” así lo declaró el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui, quien además comentó que las placas no deben ser retiradas según lo indica la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, ni como infracción vial, ni por no pagar estacionómetros.

Tras las declaraciones el día 4 de mayo por parte del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, en donde dio a conocer que sería hasta el 31 de julio, el plazo para que todos los propietarios de vehículos, concreten el canje de placas, ya que a partir del mes de agosto, los vehículos que circulen con placas anteriores, podrían ser sancionados por la Policía Vial.

Para el primer día de agosto deberá estar actualizado el padrón vehicular del estado de Chihuahua.

Estableciendo una multa de 50 Unidades de Medición y Actualización, es decir, cerca de 4 mil 811 pesos.

Explicó que el canje podrá llevarse a cabo hasta el mes de julio, período que se considera suficiente para que los contribuyentes hagan el trámite, ya que para el primer día de agosto, deberá estar actualizado el padrón vehicular existente en el territorio estatal.

Las matrículas serán entregadas en las 88 oficinas y módulos con que cuenta la dependencia en los 67 municipios de la entidad, de las cuales 64 son Recaudaciones de Rentas, 11 colecturías y 13 módulos de Recaudación, con atención de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Te puede interesar: Amplían plazo para canje de placas; será hasta el 31 de agosto

Por lo anterior el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui declaró “no va haber infracciones por no tener las placas nuevas, eso es mentira, el reglamento prohíbe retirar las placas pero lo que tenemos qué hacer entre todos es tratar de cumplir lo más posible, también entendemos que quienes no puedan cumplir habrá que ver qué hacemos con ellos para que puedan hacerlo”.

Ante el retiro de placas en los parquímetros del estado, indicó que esta práctica no se debe de hacer ya que el reglamento claramente lo prohíbe.

Indicó que no se debe afectar la economía de los chihuahuenses, pues el Gobierno entiende que la situación de la gente es complicada.

Doble Vía Canje de placas en Chihuahua: ¿qué módulo queda más cerca de tu casa? MAPA y fecha límite para recogerlas

Cabe mencionar que según lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Vialidad y Tránsito, en el que se especifica que en caso de la infracción, el oficial de Tránsito que tomó el conocimiento de ella, únicamente solicitará la exhibición de los documentos, en el orden siguiente: licencia de conducir, tarjeta de circulación, una placa de circulación.

Lo anterior queda en conformidad con la reforma mediante Decreto número LXVI/RFLEY/0617/2019 I P.O. publicado en el periódico oficial del estado desde el 15 de enero de 2020, el cual establece que en caso de la infracción, el Oficial de Tránsito que tomó el conocimiento de ella, únicamente solicitará la exhibición de los documentos en el orden antes referido.

El entrevistado también hizo referencia a los autos que están por legalizar en donde indicó “vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo con el Gobierno Federal sobre aquellos carros chocolate, en esa materia tiene qué haber una política unificada no puede tener la federación una línea y el Gobierno del Estado otra, hasta que no se tenga una determinación por ambas autoridades se podrá determinar qué política se va a seguir”.

Chihuahua Amplían plazo para canje de placas; será hasta el 31 de agosto

Respecto a la suspensión del canje de placas el pasado viernes 20 de mayo con el objetivo de realizar mejoras en la logística y mantenimiento de los sistemas informáticos expresó: “se tuvieron ahí algunos problemas y preferimos realizar ese aplazamiento, a tener a la gente esperando, pero vamos a arrancar con todo, de una manera en que vamos a facilitar al contribuyente la adquisición de sus placas, es lo mínimo que tenemos qué hacer como Gobierno y obviamente les pedimos una disculpa a los ciudadanos por este retraso”.

Mencionó que sobre este tema se vio involucrado el software, pero pronto se dará solución para empezar un programa muy agresivo donde la gente va a esperar poco tiempo para poder obtener sus placas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!