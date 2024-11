No han solicitado permiso para corrida de toros de este sábado: Gobernación municipal

El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Jiménez, dio a conocer que hasta el momento no han solicitado ningún permiso para la corrida de toros que se estuvo promocionando para este sábado 23 de noviembre.

Oliva detalló que no han recibido ningún comunicado oficial ni solicitud formal ante la subdirección de gobernación, para otorgar un permiso respecto al evento que ha provocado debate en la ciudadanía.

No obstante, también informó que el miércoles fueron notificados por parte del juzgado segundo de distrito una suspensión provisional para el efecto de que no emitan el permiso para que se lleve a cabo la corrida de toros.

“Esto quiere decir, aunque se llegara a solicitar el permiso, el juez segundo de distrito nos ordena que no lleguemos a otorgar ningún permiso para este evento”, explicó el subsecretario de gobierno.

Al respecto Oliva indicó que son respetuosos de las autoridades judiciales tanto federales como estatales y locales, no obstante, hasta la tarde del jueves 21 de noviembre no se ha realizado ninguna solicitud de permisos para la realización de dicho evento.

Cabe destacar que hace dos semanas fue cuando una congregación de antitaurinos se manifestó en el centro de la ciudad, exigiendo que la corrida de toros se cancelara apelando a más que un evento era una tortura.

Luego de esto, los quejosos en contra de este evento siguieron distribuyendo información sobre el maltrato animal y el porqué se debía de suspender el evento, además de sancionar.

De esta forma, siguieron manifestándose con consignas como "Toros sí, toreros no", "No al maltrato animal", "No a la sangre" y "Nada más bello que la vida”, para concientizar a la ciudadanía.

Posteriormente, consiguieron que una jueza segunda de distrito analizará la situación, logrando una suspensión provisional de este evento.