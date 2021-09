No hay argumentos para destituir a titular de Coepi: Secretario de Gobierno

El secretario general de gobierno, César Jáuregui Moreno, declaró que la petición de colectivos que se hizo a la gobernadora Maru Campos, para destituir al titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Enrique Rascón, no tiene argumentos o sustento.

“Es respetable cualquier opinión sobre cualquier ciudadano, pero me llamó la atención que no se exponen razones, sólo dicen que no están de acuerdo, no hay razonamiento que explique que las cosas están mal, que tenga antecedentes, no existe”.

Agregó que el Gobierno del Estado toma decisiones en cuanto a los resultados que dan los funcionarios. “Todos los funcionarios estamos a prueba, a dar resultados, a trabajar, y conforme avance es que se tomarían decisiones”, apuntó.

El funcionario dijo que sin duda el actual gobierno mantendrá como prioridad el respeto a la expresión, por lo que no se bloquearan peticiones o protestas, pero agregó que la gobernadora Maru Campos es quien toma decisiones respecto a los funcionarios, lo que hace con base en el desempeño.

Agregó que el titular de Coepi,