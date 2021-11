“No hay delito perfecto”, presentarán 30 denuncias más contra Aras

El abogado especializado en delitos patrimoniales Felipe Acosta dio a conocer que el día miércoles presentará al menos 30 denuncias en contra de la empresa Aras por el delito que llamó “fraude especializado”, esto por presuntamente haber engañado a las personas a entregar su dinero para inversiones que ahora no pueden cubrir.

Dijo que aunque las denuncias son una “moneda en el aire”, van a trabajar porque existen muchas personas que perdieron su patrimonio, sus pensiones, ahorros, propiedades y demás bienes, y actualmente no saben qué va a pasar con el dinero que entregaron a la empresa Aras.

“El grupo Aras hizo esto casi tan perfecto, para que no se les pudiera pegar en la vía mercantil, que es el área civil, o el área penal, pero sabemos que no hay crimen perfecto, con todo esto que se desencadenó la Fiscalía General no quería dar entrada a las querellas, pero gracias a la presión mediática se logró que las recibieran e investigaran a esta empresa”, comentó el abogado.

Felipe Acosta puso a disposición su servició a la ciudadanía, para ayudar a las personas que fueron víctimas de este posible fraude, quienes a la fecha han sumado por lo menos 30 casos, que serán próximamente entregados a la Fiscalía General para que pueda dar seguimiento a cada uno de ellos y sea un juez quien finalmente resuelva quién puede tener la razón.

Explicó que si los afectados deciden tomar la vía mercantil para llevar el proceso en contra de Aras, “ellos se pueden declarar sin solvencia y no va a pasar nada, las deudas de carácter civil no tienen penas privativas de la libertad, la cuestión civil es más lenta, meterían apelaciones, amparos, cualquier cuestión dilatoria, en materia penal la ley dice que deben regresar las cosas a su estado anterior”.

El abogado comentó que a la fecha se han sumado más de 300 querellas y que faltan las más de 30 que estará presentando, “queremos hacer la presión penal y mediática, para que las autoridades tomen acuerdos y volteen a ver las querellas, esto nos pasó hace más de 30 años con Pegaso en Parral, todo apunta a que Aras utilizó publicidad engañosa”.

“Desde junio sabían cómo estaban las cosas, pero siguieron aceptando capitales engañosamente, es donde conformamos el delito de fraude y que no sean las mentadas pirámides, en lo personal dentro de mi objetividad, no es ético decir cuánto tiempo y si vamos a ganar, tristemente es una moneda en el aire, esperemos que prevalezca la justicia”, añadió.

Fernando Acosta pidió a la gobernadora que tome cartas en el asunto, porque hay decenas de personas que perdieron sus ahorros y todo lo que tenían por creer en las propuestas que promocionaba la empresa.

“Es una desgracia, porque se trata de muchas personas afectadas, en la vía penal será lo más eficaz, están cambiando a los inversionistas como accionistas, vamos por el titular, después vendrá la responsabilidad en quienes hayan metido la mano, porque han cambiado de nombres y personas que iniciaron, hay que elaborar un estudio de fondo del caso”, indicó.

Felipe Acosta pidió a las personas que les interese ser representados o asesorados por él, contactarlo a través de su número 614 487 1522, para poder llevar a cabo las acciones pertinentes y continuar con los procesos necesarios ante las autoridades competentes.