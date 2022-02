No hay fundamento para que FGE cuestione origen de dinero: abogado

El representante de varios de los afectados por la empresa Aras Investment Business Group, Mariano Cordero, dio a conocer que no existe un fundamento legal para que la Fiscalía General del Estado solicite a los afectados demostrar el origen del dinero o patrimonio que perdieron con la empresa, por lo que avizora que se trata más de una estrategia dilatoria de desánimo de las personas.

“Si tuvieran la mínima intención de judicializar el caso, lo harían en un día, todos los elementos se los dimos en una USB al fiscal general Roberto Fierro, tiene un connotación de complicidad, no sé si sea ignorancia, si no es eso es corrupción, quieren desanimar a las personas, porque hay algunas que ahorraron por años y no declararon el dinero y no pueden comprobarlo”, señaló el mismo.

El abogado Mariano Cordero dijo que la Fiscalía General no tiene facultades para investigar sobre el origen del dinero de los defraudados, y las víctimas no tienen por qué justificar el origen del recurso, y con que logren justificar que salió de sus cuentas o de su patrimonio es más que suficiente.

Agregó que con el tiempo que se han tardado en judicializar una sola carpeta sobre las más de 4 mil denuncias, dijo que esto puede estar relacionado con la negligencia, ignorancia o corrupción de parte de las autoridades, ya que por varios meses no han podido hacer nada para detener a alguno de los posibles responsables.

“Es fácil para ellos meter efectos procesales que van a violar el debido proceso, ejemplo el rompimiento de la cadena de custodia de las pistolas que traía un ministerial, ese rompimiento parece que fue adrede, el señor anda trabajando en fiscalía, parece que anda de escolta, y como rompen sellos de la vivienda están dando herramientas para que el caso se caiga”, comentó.

El abogado que representa a cientos de presuntos defraudados por la empresa Aras dijo que no es necesario que la Fiscalía General del Estado conozca el origen del dinero para presentar la carpeta y solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

“No sabemos, según lo que ha dicho el fiscal, es que todo lo que aseguran es para todos, pero no es verdad, hay abogados que andan presumiendo que ya tienen asegurada una casa, hasta ocho casas, están siendo los abogados favoritos de la fiscalía, están haciendo lo que quieren, no sabemos cómo van a repartir, nosotros por eso pedimos que se vaya a la vía federal, porque aquí hay muchos intereses”, señaló.

Mariano Cordero dijo que existe el delito en la Ley de Instituciones de Crédito, por haber captado dinero público sin autorización, pero al momento la FGR no ha querido investigar, por lo cual ya se tramitó un amparo y se inició una serie de gestiones en el centro del país para buscar el respaldo del fuero federal.

“Iniciamos un recurso de control judicial, que corresponde al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sirve para que la FGR haga valer los derechos de la víctima, que son la base de que cualquier víctima tiene que ser escuchada, y tiene que iniciarse una indagatoria, según el artículo 109 del mismo código”, compartió.

Hasta el momento las propiedades de la empresa Aras continúan aseguradas por la Fiscalía General del Estado, existen en la misma autoridad cerca de 4 mil denuncias por el delito de fraude, y han decomisado un millón 500 mil pesos como parte de las investigaciones, pero a la fecha no se ha hecho la detención de algún responsable.