"No hay que suponer que por trabajar en el TSJ hay influencias sobre un juez": Luis Villegas

El magistrado Luis Villegas Montes, manifestó que desconoce las denuncias penales interpuestas en contra de un juez, un neurocirujano y un patólogo de la Fiscalía General del Estado, señalados por presuntamente actuar en contubernio para manipular un caso y convertirlo en una acusación de feminicidio.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que particulares interpusieron una denuncia penal en contra del juez Arnulfo Melgar, y dos trabajadores médicos, uno de ellos de la Fiscalía General del Estado.

A decir de los afectados, los señalados, manipularon información y testimonios para buscar que un juez de lo penal, resuelva un caso de presunto homicidio imprudencial, en un feminicidio.

“La verdad es que no conozco la existencia de ese asunto, pero al juez Arnulfo lo conozco de hace muchos años, es un juez de lo civil y no veo cómo es que el juez pueda estar vinculado con un asunto penal”, explicó.

Villegas Montes, manifestó que en el Poder Judicial del Estado, hay cerca de 3 mil 600 empleados, por lo que dijo que no se debe presuponer que porque alguien trabaja ahí, puede tener influencia sobre algún juzgado o un juzgador.

“La verdad es que no me hace sentido, no me podría manifestar en algún sentido, y si es por el lado del Consejo de la Judicatura, no me entero de todo, y de este caso que se menciona, no tengo absolutamente nada de información”, aseveró.

Destacó que el Consejo de la Judicatura es el organismo encargado de emitir resoluciones en relación a denuncias, pero no son ellos quienes investigan.