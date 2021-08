No hay trabajos que informar: Morena y PRI sobre Corral

Los dirigentes estatales de Morena y del PRI coincidieron en que el trabajo del gobernador Javier Corral, durante los cinco años que duró al frente de la administración, fueron nulos y sin resultados que ofrecer a la ciudadanía, por lo que dijeron que deja un estado en pésimas condiciones.

Martín Chaparro, dirigente de Morena, expresó que era difícil calificar el trabajo de Javier Corral, pues subrayo que no existe trabajo alguno para poder ser evaluado, por el contrario dijo que si no fuera por el humanismo y la empatía del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la próxima administración encabezada por María Eugenia Campos, no tendría ni para pagar la nómina estatal, pues Corral Jurado, dejó en quiebra la entidad.

Agregó que incluso en el caso de la detención del ex gobernador César Duarte, fue el Gobierno Federal el que tuvo que intervenir, tomar los expedientes, mejorarlos y poder solicitar la detención del ex mandatario en Estados Unidos.

Destacó que los chihuahuenses actualmente reconocen a Javier Corral Jurado, como alguien que se ha dedicado a perseguir a sus enemigos políticos y a pelear con la ex alcaldesa María Eugenia Campos, sin embargo subrayó que la sociedad chihuahuense en este momento no tiene gobernantes locales dignos de ser recordados.





Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua





Por su parte el presidente del CDE del PRI, Alejandro Domínguez, mencionó que Javier Corral, tuvo 5 años para cumplir con sus pocas promesas de campaña, sin embargo no lo hizo, tal es el caso de la eliminación de las colegiaturas de la UACH, lo que se incumplió al tratarse de “una promesa que salió del corazón y no de la razón”, asimismo dijo que la operación Justicia para Chihuahua, se convirtió en un asunto de venganzas personales y persecuciones políticas.

“fueron 5 años de desatención al estado, en donde no hubo obra pública, no podemos identificar una sola obra de infraestructura trascedente en el estado, la obra más emblemática en Ciudad Juárez la va a dejar como un elefante blanco, no hay obra social importante, hospitalaria, educativa; en la pasada administración se abrieron 13 colegios de bachilleres, en esta no se abrió siquiera uno; todo esto es un referente de que no hay nada que informar”, dijo Domínguez.

El priista lamentó que actualmente Chihuahua se encuentre nuevamente en la lista de los 10 más violentos del país, y en lo que respecta a la corrupción, se hizo uso desmedido de la presión a actores políticos, de los testigos protegidos, todo con consecuencias jurídicas para los procesos que se han desarrollado.

Agregó que Javier Corral es uno de los gobernadores peor evaluados del país, debido a que no existió promoción de las inversiones, no hubo avance económico, no generó empleos, y en cambio, se dedicó a ser un gobierno monotemático que incumplió con todas las promesas de campaña.