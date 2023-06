No hay una aspiración política este 2024: Gilberto Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, descartó que haya una aspiración política para el próximo proceso electoral a desarrollarse en el 2024, y aseguró que se encuentra concentrado en su trabajo al frente de la SSPE.

“Me han estado preguntando y la verdad es que no, quiero ser claro, yo no tengo una aspiración política para este proceso electoral; sinceramente no soy político soy una persona mucho más técnica y estoy más concentrado en cumplir con la encomienda que la gobernadora Maru Campos me ha pedido por varios años, que es el tema de la seguridad, primero en el Municipio de Chihuahua y ahora en el estado”, dijo.

Subrayó que parte de su concentración está en la conclusión en tu totalidad de la Plataforma Centinela que será una herramienta prioritaria para que las corporaciones puedan ofrecer un mejor trabajo en materia de seguridad para los chihuahuenses.

Loya Chávez se autocalificó como un perfil más técnico que político, y explicó que la plática que ofreció en un instituto político en Ciudad Juárez, fue a petición de la dirigente municipal del PAN, a quien se le expuso que la charla sería a título personal.

“No hay ninguna aspiración, a mí me invitaron a este foro lo cual agradezco mucho, me invitaron a dar una plática sobre un tema de espacios públicos, sé que es un foro de una organización política y le expliqué que mi participación sería a título personal”, subrayó.

Recordó que su labor en el foro fue hablar un poco sobre el tema de los espacios públicos y dejar el tema listo sobre la mesa para que se abrieran los espacios para preguntas y propuestas, y fue un foro que servirá de mucho para los involucrados.