No le pedimos a federación que nos dé, sólo que ya no nos quite: Maru Campos

Campos Galván, manifestó que la administración pública estatal tendrá algunos problemas para cerrar el año, debido al recorte presupuestal federal

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos, calificó como una situación bastante negativa la reducción de 430 millones de pesos para el mes de octubre, correspondiente a las participaciones federales. "Le pedimos al Gobierno Federal, ya no que nos dé, si no que ya nos deje de quitar, y pues nos sigue quitando", lamentó la jefa del Ejecutivo estatal. Campos Galván, manifestó que la administración pública estatal tendrá algunos problemas para cerrar el año, debido al recorte presupuestal federal, así como por otras situaciones que afectan desde la Federación al estado de Chihuahua. Chihuahua Recorte de la federación a Chihuahua no es porque emane de la oposición: Estrada La mandataria estatal manifestó que la situación de la reducción de esas participaciones federales, está afectando a todos los estados y no sólo a Chihuahua. En este sentido, hizo énfasis en que habría que revisar la condición en que se repartieron las participaciones federales de este mes, en los estados gobernados de Morena, pues tal vez a ellos no les afectó tanto. Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua La gobernadora, explicó también que participó en la edición 21 del Foro Energy Day que se celebra en la Ciudad de México, atendiendo la invitación de la embajada británica en México. Sobre esto, mencionó que el interés de la embajada británica, es en relación a la nueva Agencia Estatal de Desarrollo Energético en Chihuahua. Hizo énfasis en que su estadía en la Ciudad de México, fue sólo una noche y parte de la mañana, por lo que tuvo muy poco tiempo para reunirse con actores políticos, sin embargo, dijo que su participación en el foro energético fue bastante provechosa. Cabe mencionar que este martes, la mandataria publicó en sus redes sociales, algunas fotografías en donde aparece con Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y con Claudia Ruiz Massieu.

