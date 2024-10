¡No lo hagas! Advierte especialista sobre riesgos de practicar rapel en minas abandonadas

Terrenos inestables, instalaciones inseguras, suciedad, emisión de gases, excavaciones previas, son algunos de los riesgos de practicar rapel subterráneo, como en minas abandonadas, como ocurrió el domingo pasado cuando una persona cayó una altura aproximada de ocho metros en el interior del tiro de una mina en la zona de Nombre de Dios, en el nororiente de la ciudad de Chihuahua.

Luis Octavio Legarreta Talamás, fundador del grupo Águilas Negras, y una experiencia de más de 20 años en disciplinas similares, advirtió sobre el tipo de riesgos de aventurarse a practicar rapel por diversión o deporte en lugares como la Mina Prieta, comúnmente llamada La Negrita, para diferenciarla de la mina con nombre similar que se encuentra en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Mina Prieta, conocida como ‘La Negrita’

El verdadero nombre del lugar es Mina Prieta, que la gente optó por decirle mina ‘La Negrita’, para no confundirla con la histórica mina La Prieta, que se localiza en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en la zona sur del estado.

“Es una mina muy antigua, abandonada; muy sucia, inestable y frágil. Así son todas las minas que tienen muchísimo tiempo. No tiene instalaciones seguras, porque son territorios ya abandonados, con cúmulos de tierra que están explotados e inestables, que con la humedad, movimiento de tierra y explosiones, se vuelve derrumbable, muy crítico. Como escalador y como rapelista, debes saber algo de Geología, en actividades que implican velocidad y altura, implica algo de ingeniería. Se debe tener muchísimo cuidado de cuándo y cómo se haga”, explicó.

En ese sentido, Luis Legarreta mencionó que la mina es un lugar muy inseguro, incluso, para ingresar caminando, porque es un lugar sucio, sin control ni vigilancia, al aire libre, sin estándares de seguridad.

Foto: Luis Legarreta

“El incidente de Mina Prieta del domingo, fue un error humano. Afortunadamente, salió viva la persona, porque en algunas ocasiones, el daño puede llegar a ser irreversible. Debe tenerse muchísimo cuidado e instrucción, exagerar las medidas de seguridad para poder realizar este tipo de actividades, sobre todo, las que conllevan velocidad y altura”, exhortó.

De acuerdo con la información que se generó a raíz del accidente, la probable causa de la caída fue un error de medición en la longitud de la cuerda, de la persona que hizo el descenso, a quien se le acabó la cuerda y cayó de una altura aproximada de ocho metros, sin un control de velocidad.

“En este tipo de lugares abruptos, se pone en riesgo a todas las demás personas, y los rescates suelen ser de alto riesgo y muy difíciles. Son muy cansados, porque son lugares estrechos, sucios, con verticalidad, con posibles derrumbes, que pueden causar desorientación, y en algunos casos, con emisión de gases. Es una zona muy insegura, yo recomiendo no realizar estas actividades en ese tipo de lugares; a menos, que conlleve una obligación o hay un objetivo más fuerte para realizar la actividad de rappel”, recomendó.

Sobre las instalaciones del lugar, señaló que no hay avisos de advertencia, en un lugar abierto, en el que las personas ingresan, del que enfatizó que no es un lugar seguro, y es aún más peligroso sin las medidas adecuadas, que ha estado abierto desde antes de la década de los noventas.

Agregó que el todo el espacio o área al aire libre, implica un difícil acceso al pronto auxilio, que pone en riesgo a quienes practican la disciplina y a quienes entran a hacer rescates, cuando suceden incidentes.

“Es imposible tener un control de las personas que entran; tapar el tiro es imposible. Lo más que se puede hacer, es cercar el lugar, poner señalética de advertencia, y aun así, va a haber gente que no va a atender las indicaciones y advertencias. Es difícil tener control”, compartió.

Especialista en actividades al aire libre

Más de 25 años de practicar actividades al aire libre y de montaña, en las que se incluye la técnica del rappel, que es una herramienta que se puede hacer para muchas ocasiones. Se desprende de la parte deportiva de la escalada, y que ésta a su vez, se desprende del alpinismo, y el alpinismo de la exploración. Es una herramienta que permite deslizarse, controlando la velocidad en descenso, de un punto A, a un punto B.

Legarreta Talamás, explicó que especializa a actividades deportivas y de exploración científica, más que las recreativas. Puede ser operativa, de rescate, recreativa o deportiva. También, se usa para hacer ciencia y usos tácticos, usados por Bomberos y militares. Hay otra rama que es laboral, que se refiere a quienes trabajan en exteriores de edificios, a quienes se llama ‘verticaleros’.

Foto: Luis Legarreta

Tiene conocimientos avalados por la Federación de Escalada y Montaña de México, cursos de Rescate Vertical, es juez de Escalada Olímpica a nivel estatal, entre otros entrenamientos y diplomados.

Es fundador del grupo Águilas Negras, que inició en el año 2000, y que estuvo vigente durante casi 20 años, en el que tenía mucha diversidad de actividades en montaña, con especialidad en rappel. Fue de los primeros grupos que existieron que incluía las disciplinas de rappel, montaña y escalada.

“El rappel es una rama de la espeleología, que es una ciencia que estudia todas las cavidades de la Tierra; de ahí, se desprende el espeleísmo, que es una actividad deportiva, recreativa, o en este caso, este grupo de senderismo, fue a hacer una actividad recreativa a la mina”, detalló.

Foto: Luis Legarreta

Concientización de hacer actividades en el exterior

Luis Legarreta subrayó las precauciones que deben tomarse al realizar actividades en espacios exteriores, rodeados de naturaleza, porque no son lugares controlados e implican un grado de riesgo.

“Hay que estar preparados para eventualidades o adversidades naturales que están fuera del control humano. Últimamente, ha crecido el número de grupos de senderismo y montañismo (y negocios dedicados a esto, con instructores que no tienen experiencia necesaria); el senderismo no hay que satanizarlo, ni al rapel. Si se van a hacer otras prácticas, se recomienda buscar a una persona que tenga la experiencia y certificación, o que esté bien instruido en la disciplina. También tuvimos el caso de una persona que le cayó un rayo en la Mesa de Aldama, en Mesa La Gloria, por una toma de malas decisiones. No se culpa a nadie, pero son cuestiones que se pudieron haber evitado”, finalizó.