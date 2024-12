No nos vamos a quedar callados: Daniela Álvarez por agresiones contra Mario Vázquez

“Mario no está manco y si ellos pretenden asustar a la gente de esa manera, pues se topan con los norteños que no nos dejamos, pues lo sentimos mucho. No es el deber ser, pero tampoco podemos quedarnos callados o salir corriendo o huir, si hay que responder, se tendrá que responder”.

De esa manera es como la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, dejó en claro que no van a permitir ningún tipo de agresiones ni amenazas hacia los integrantes de esta fuerza política.

Esto, ante el altercado que se dio este jueves en el Senado de la República en donde integrantes de Morena agredieron y amenazaron a Mario Vázquez Robles, quien ha dicho que interpondrá una denuncia en contra de los responsables.

“Lo ideal es tener un debate de altura, pero llegan momentos en los que no es posible continuar con un diálogo porque eso se convierte en una jungla por la gente de Morena”, externó desde su experiencia en el Congreso de la Unión.

Añadió que con esta acción, los de Morena se mostraron tal cual son; “si eso lo hacen en público, qué no harán en lo privado. Qué bueno que haya sucedido así porque eso los pinta de cuerpo entero como en realidad son”.

Exhortó a que se retome un debate de altura y que se respeten las diferentes ideas que hay no solo en la tribuna, sino en toda la sociedad, pero dejó en claro que “yo también soy una mujer que le entra”, por lo que, de ser necesario, “si las cosas se ponen rudas, si hay que entrarle a los fregazos, le entramos”.

Empero, recalcó el llamado a tener debates de altura y diálogo para generar consensos escuchando a todas las voces, pues se tiene que recobrar la institucionalidad en todos los Congresos.

Finalmente, se dijo orgullosa de la labor y la defensa que ha hecho Vázquez Robles desde el Senado de la República, al tiempo en el que le reiteró el apoyo adelantando que, en caso de ser necesario otro tipo de medidas por parte de la dirigencia estatal, lo harán; “miedosos no somos”.