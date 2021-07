No participaremos en ese show: Rocío Reza sobre consulta de AMLO

La dirigente estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, dio a conocer que la justicia no puede someterse a una consulta ciudadana, por lo que aseguró que en Acción Nacional no se participará en la llamada Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La aplicación de la justicia no puede estar sujeta a una consulta, el presidente debe dejarse de shows mediáticos y debe romper el pacto de impunidad que promueve la corrupción, no vamos a participar en este ejercicio porque no dependemos de ello para exigir que se castigue y se investigue conforme a ley a quien haya cometido un delito”, dijo la lideresa panista.

Reza Gallegos pidió a AMLO que rompa el pacto de impunidad y en lugar de desperdiciar dinero en consultas “patito” y utilice esos 500 millones de pesos en medicamentos contra el cáncer cuya escases impacta en la salud de miles de personas en el país que gritan desesperados por la solución al problema.

“Consulta popular, no; mejor compremos tratamientos para niños con cáncer, equipamiento de hospitales, abasto de insumos básicos en el sector salud, utilicemos mejor esos 500 millones de pesos; AMLO todos los días se refiere a la corrupción del pasado, pero solamente hay un ex funcionario en prisión, procesado por corrupción (Rosario Robles) a Lozoya que, ha confesado robos de centenas de millones de pesos, está cómodamente instalado en su casa” señaló.

El Partido Acción Nacional pide al presidente que ya dejé el circo y haga justicia, que inicie investigación contra los funcionarios señalados de corrupción, sin persecución política y apegada a la ley, concluyó.