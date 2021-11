No pensé que fuera a ganar, pero gracias a Dios se dio: Adrián Mora

“Muy contento la verdad, muy orgulloso, no pensé que lo fuera ganar pero gracias a Dios se dio”, fueron las primeras palabras de Adrián Mora Barraza en exclusiva para el Heraldo de Chihuahua, al enterarse por este medio que había sido designado ganador del Premio Estatal del Deporte.

“Desde luego, dedico este premio a mi familia antes que nada porque me ha apoyado en todo, en las buenas y en las malas, porque nunca me han dejado solo, y también a toda la gente que me sigue”, agregó el defensa de los Bravos de Juárez, que milita en el futbol de la primera división.

Adrián Mora, nacido en Hidalgo del Parral el 15 de agosto de 1999, habló de su experiencia en los JO de Tokio 2020, aunque según dijo, “bueno, no puedo hablar de una mejor experiencia, más bien, estar en Tokio me hizo vivir muchas grandes experiencias que comenzaron prácticamente desde que comenzó el proceso cuatro años atrás, ha sido toda una aventura, y haber sido convocado por Jimmy Lozano fue lo máximo”, añade.

“Cuatro años de mucho aprendizaje y luego la cereza en el pastel, ser parte del equipo nacional y convivir con jugadores de mucha experiencia, Memo Ochoa, El Chucky Lozano, Raúl Jiménez, que más puedo decir”.