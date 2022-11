No podemos dejar que se menoscabe al INE: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos, dio a conocer que por ningún motivo se puede permitir que se atente en contra de una institución tan importante para la vida democrática de México, como lo es el Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, entorno a la reforma electoral que plantea el Poder Ejecutivo Federal en el sentido de que se modifique la composición y hasta se le cambie de nombre al INE, acción que ha promovido en las últimas semanas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Ya lo he dicho en público y en privado, no podemos dejar que se menoscabe, que se dañe, que se perjudique, que se elimine un instituto que no es del PAN, sino que es de todos los ciudadanos”, comentó.

Resaltó que toda la ciudadanía en conjunto, sobre todo en el norte del país y en el estado de Chihuahua, fue en donde se ayudó a construir un organismo ciudadano que garantizara la democracia.

Recordó que en primera instancia se creó la credencial para votar, posteriormente se evolucionó a una credencial para votar con fotografía y después con la instalación del entonces Instituto Federal Electoral.

En este sentido, reconoció que ese organismo democrático con el paso del tiempo se ha integrado por consejeras y consejeros debidamente preparados, y por todo lo que implica ese instituto, no se puede permitir que se perjudique de la manera en que se pretende.

Cabe mencionar que a nivel federal se está promoviendo una reforma electoral en donde a decir de varios actores políticos, se busca atentar en contra del INE.

Al respecto, los partidos de oposición, se han manifestado con un rotundo rechazo, pues consideran que se pone en juego la vida democrática del país y se entregarían los procesos democráticos al Gobierno Federal.