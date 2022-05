No podemos votar por algo que desconocemos: Rivera Campos sobre reforma a Ley Orgánica

Afuera del edificio de Rectoría y antes de entrar a la Sesión del Consejo Universitario que se realiza en el Salón de Consejo, el Director de la Facultad de Derecho Luis Rivera Campos, indicó que le preocupa el que se someta a votación un documento que pretenda reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que sea desconocido tanto por los consejeros como por los estudiantes.

Indicó que él propondrá la vía de dar a conocer el documento y sobre todo, dejar que los 36 mil alumnos de la Uach sean informados sobre el tema, pues aunque hay las necesidad de modernizar y mejorar la Ley Orgánica, no se debe someter a votación un documento que no se ha promocionado no difundido.

"Este documento debe analizarse y estudiarse y pasarse a comisiones que dictaminarán la viabilidad de la propuesta; pero me parece muy preocupante que alguien vote el documento sin conocerlo", expresó el Director.

Insistió en qué el procedimiento debe ser socializar el proyecto en la comunidad universitaria, realizar foros y que tanto alumnos, maestros y los representantes administrativo y sindical, puedan votar el documento con conocimiento de causa.