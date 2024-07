No repercutirá en Chihuahua la detención de El Mayo Zambada: Adriana Terrazas

Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, consideró que la detención del narcotraficante, Ismael "El Mayo" Zambada no repercutirá la seguridad en la entidad, toda vez que dijo el capo ya no contaba con tanta “descendencia criminal”.

La legisladora comentó que, pese a que la inseguridad sigue siendo un tema complicado en el país y en la entidad, a su parecer, esta detención que se concretó hace un par de días en Estados Unidos, no tendrá impacto que genere preocupación en la entidad.

Pese a ello, hizo un llamado para no confiarse y a mantenerse al tanto del desarrollo de este tema y de la manera en la que se reacomoden los grupos criminales, pese a que no es un asunto directo de su competencia.

“El Mayo Zambada tenía muchísimo tiempo prófugo y ya dudo yo incluso que su descendencia criminal todavía esté vigente, me parece que han surgido nuevos liderazgos nuevos capos y me parece que el capo Zambada ya no tenía descendencia criminal en nuestro país”.

Externó igualmente su congratulación con esta detención que se logró concretar después de tanto tiempo y con lo que espera que se logre reparar cuando menos un poco del daño hecho; “tarde, pero se está haciendo justicia…qué bueno que se haga justicia”.

Agregó su deseo de que este acontecimiento sirva para que las nuevas generaciones y aquellas personas que ya están inmiscuidas dentro del crimen organizado hagan una reflexión al respecto de lo que hacen y de que, en algún momento tendrán que rendir cuentas ante las autoridades.

“Es buena su detención y ojalá que sirviera de ejemplo para aquellos que apenas están incursionando en la delincuencia organizada de que tarde o temprano la justicia siempre llega”.