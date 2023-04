No se exhortará a Loera a acudir a las Mesas de Seguridad de Gobierno: Terrazas

La presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, expresó que no debe de ser a base de exhortos por parte del poder legislativo el llamado para que las autoridades acudan a donde han sido requeridos.

Lo anterior, lo comentó respondiendo a la pregunta si el poder legislativo alentará al delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera a que acuda a las mesas de seguridad a las que ha sido invitado para analizar el tema migratorio, el cual también le compete.

Pese a que Loera no ha acudido a dichas mesas de trabajo, Terrazas dijo no tener duda en que está atendiendo ese tema en Ciudad Juárez, razón por la cual supone que no ha podido asistir a otras reuniones, “no siempre se puede estar en todos lados”.

Agregó que cada funcionario público conoce perfectamente cuáles son sus responsabilidades, motivo por el cual deben responder y atender cada una de las necesidades que se tengan.

Por su parte, comentó que no ha dejado de intervenir en lo que puede, pues igualmente destacó que, de acuerdo a la jerarquía que se tiene a través de las Comisiones del Congreso, ha sido la diputada Georgina Zapata la que más ha estado interviniendo en el tema migratorio.

En cuanto a las investigaciones que se iniciaron en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, Terrazas Porras celebró que ya se tenga avance en el tema y que incluso ya se tengan ordenes de aprehensión en contra de algunas personas.

Refirió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha sido puntual al momento de asegurar que se castigará a todos los que resulten responsables del incendio ocurrido el 27 de marzo en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez.

De esa manera, dijo confiar en lo que ha externado el mandatario federal de que no habrá impunidad en ningún nivel referente a este tema, y para muestra, dijo la legisladora, se tienen esos avances a tres semanas de los hechos.