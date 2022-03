No se otorgará permiso a funeraria de la Panamericana: Municipio

“Durante la reunión (…) nos confirmaron que no van a otorgar el permiso para construir la funeraria”, señaló el representante legal de los vecinos de la colonia Panamericana, Bernardo Cerdeira, tras acudir a una reunión con autoridades municipales en las oficinas del Ayuntamiento.

Esta reunión, donde estuvieron presentes, vía telefónica, el alcalde Marco Antonio Bonilla y el secretario del Ayuntamiento, Santiago de la Peña, se llevó a cabo tras la solicitud de los vecinos de la colonia antes mencionada, por el descontento que ha generado el proyecto de construcción de una funeraria en el cruce de las calles Carbonell y República de Uruguay.

“En el Ayuntamiento nos recibió Édgar Díaz, secretario particular del secretario del Ayuntamiento. Durante la reunión, donde estaban el secretario y el presidente municipal vía telefónica, nos confirmaron que no van a otorgar el permiso para construir la funeraria”, comentó el representante legal de los quejosos.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, explicaron los asistentes a la reunión, se está gestionando un oficio donde expliquen, a través de lineamientos legales, la negativa para la colocación de una funeraria en el predio antes mencionado.





Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Díaz, informó que el predio ubicado en la esquina de la calle República de Uruguay y Carbonell no cuenta con permiso de uso de suelo para una funeraria.

Chihuahua Sancionarán a ganaderos que no resguarden a sus animales en vía pública “Nosotros desde el 6 de octubre 2021 manifestamos a los vecinos de la colonia, vía oficio, que ese predio no cuenta con un uso de suelo compatible con el giro de una funeraria; nosotros estaremos pendientes en caso de que coloquen esta funeraria, sin tener una licencia, y ya hemos realizado supervisiones desde el año pasado, para tener la certeza de que eso no va a suceder”, agregó la funcionaria.





Por su parte, los vecinos externan su negativa a la construcción de este comercio, derivado de las molestias que representaría en cuanto a la movilidad, el estacionamiento de los vecinos, y los riesgos sanitarios.

“No queremos que se instale, número uno por la higiene, no nos parece que se tenga el tratado de cadáveres en ese lugar, porque es una zona residencial, ni está preparado para dar ese servicio, ni se pensó que en algún momento se fuera a dar ese servicio en la colonia”, explicó una de las quejosas con respecto a la instalación de dicho negocio en el lugar.