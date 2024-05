No se tiene prevista la suspensión de clases por ola de calor: De la Peña

El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, comentó que por el momento no han recibido notificación alguna sobre la posible suspensión de clases o adelantar el ciclo escolar, ante las altas temperaturas que traería la ola de calor que atraviesa por el país, explicando que la prioridad es el abastecimiento de agua.

“Hasta ahorita no hemos recibido petición de la secretaría respecto a este tema; ¿Qué hay que garantizar?, asumiendo que no va a haber más fallas en el suministro de fluido eléctrico, asegurar el abastecimiento de agua en todas las escuelas”, dijo en entrevista.

Comentó que la Secretaría de Educación debe tener como prioridad el garantizar el abasto del vital líquido en todos los planteles de nivel básico, además de acercarles a las alumnas y alumnos las mejores condiciones para que puedan sortear las altas temperaturas.

“Afortunadamente todavía no estamos en la peor etapa del calor, de tal forma que podemos ir previniendo que no vaya a haber mayores incidencias en esta temporada”, dijo el secretario.

El funcionario estatal fue cuestionado en torno a si los cortes de energía por las fallas en el suministro eléctrico, han afectado planteles educativos, a lo que respondió que el principal problema estaba en el suministro de agua a las colonias.

“Como lo explicaba detalladamente el director de la JMAS, Alan Falomir, el problema es que sin importar si el corte de energía es por cinco minutos, media hora o por hora y media como se dio en estos días pasados, el problema es que cuando se apagan los pozos, nosotros dejamos de extraer el agua de muy baja profundidad”, dijo.

De la Peña Grajeda expresó que para recuperar la presión y volver a llenar los tanques para mantener el abasto de agua en la ciudad, se convierte en un gran problema.

“El asunto aquí es que, si siguen los cortes, nos dejan sin agua, entonces si la CFE no hace su chamba, nos deja sin agua, no importa que tan atentos estén nuestros colaboradores de la JMAS o de la junta Central, si no hay luz, no podemos sacar el agua”, dijo.

Como ejemplo, dijo que hay pozos de los cuales extraen agua de más de 800 metros de profundidad, para lo cual han estado trabajando durante el año en garantizar un correcto uso del agua.

“Si no hay un correcto flujo de la corriente, entonces vamos a estar teniendo problemas”, puntualizó.

En años anteriores, ante las intensas temperaturas, la secretaría de educación ha implementado medidas como el dejar salir antes de tiempo a los alumnos de nivel primaria y secundaria, para que no sufran lo embates del calor.