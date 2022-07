No sigas mintiendo, tus acciones y omisiones te desnudan: Vázquez a Corral

El coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, respondió los pronunciamientos que el ex gobernador Javier Corral Jurado realizó en medios de comunicación de la Ciudad de México en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

A través de sus redes sociales el diputado local del PAN aseguró que Javier Corral empoderó durante su administración a la delincuencia organizada “No Javier, no es en 10 meses que crece un delincuente. Tú lo empoderaste en 4 años, dándole la libertad de moverse por la sierra y cometer crímenes porque, es cierto, le dejaste una orden de aprehensión ¿y de qué sirve si no la ejecutas?”

Además refiere “permitiste que la impunidad les arrebatara la vida a inocentes. Aun así, muy orondo -cínico- te atreviste a presentarte en la misa de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados. En 4 años que tuviste de tiempo en el gobierno lo hubieras evitado. En 10 meses el gobierno de Maru Campos ha logrado más objetivos prioritarios en materia de seguridad pública que en tus 5 años de desgobierno”

Vázquez Robles, también expresa “Mientes de nuevo Javier, desde el gobierno no se promueven juicios políticos en tu contra. Por tu mal gobierno dejaste un cúmulo de enojo y frustración en la sociedad chihuahuense que a tu salida se desborda. No cabe en tu cabeza, exgobernador, que hay ciudadanos e instancias que cumplen con deberes éticos y funciones legales, de manera independiente, habida cuenta que durante tu gobierno avasallaste a instituciones y personas, con el pretexto de tu falsa lucha anticorrupción”

El legislador albiazul le recordó al ex gobernador que durante el gobierno de Maru Campos se vinculó a proceso al ex mandatario César Horacio “Tampoco se impulsa ninguna carta, le niegas el valor a los medios de comunicación, su propia libertad de publicar lo que es noticia, independientemente del origen. Maru Campos no necesita paleros que distraigan la atención, como lo hiciste tú, con tu operación justicia, que no fue más que otro engaño a los chihuahuenses, porque integraste mal los expedientes, con el con odio y revanchismo, no con el cerebro y para lograr justicia. En 10 meses se han tratado de rescatar expedientes que dejaste sin trabajarlos, porque ahora se hacen las cosas para castigar a quienes desfalcaron a Chihuahua. César Duarte, ahora sí, está vinculado a proceso”

“No te cansas de seguir ofendiendo a quienes no te siguen tus mentiras. En esta administración, a los periodistas y comunicadores se les respeta su trabajo, su libertad de expresión, su dignidad; es algo que tú no entiendes” sentencia.

Además Mario Vázquez refiere que la ex fiscal Anticorrupción, Gema Chávez cargó con venganzas personales del ex mandatario Corral “Gema Chávez, tu “flamante” fiscal anticorrupción fue defenestrada ¡por favor, Javier! Si algún gobierno tuvo intromisión en instituciones, fue el tuyo. ¿No llevaba Gema por tu encargo, tus venganzas personales? ¿No amenazaste jueces? ¿No usaste la Fiscalía para tus obsesiones?, No Corral, no sigas mintiendo; tus acciones y omisiones te desnudan.”

“También es falso que se necesite "chayote" para que los periodistas digan que no quisiste detener al Chueco, pues si ¡No lo detuviste!... En 4 años no lo detuviste. ¿Falta de voluntad, acuerdos inconfesables, incapacidad, inacción? Todas juntas” público en sus redes sociales.

“Que la gobernadora tiembla de miedo, ya supéralo, Javier, Maru es mejor que tú, ni modo. Ella está trabajando (¿necesitas la definición de trabajo?)” enfatiza Mario Vázquez.

Respecto de la no detención del líder criminal José Noriel “El Chueco” durante la administración de Corral, redacta “¿A quién quieres engañar diciendo que pediste apoyo al presidente para capturar al Chueco? Si fuiste tú quien rompió la coordinación y se salió de las mesas de seguridad, que, por cierto, el gobierno actual restauró la relación de inmediato buscando solucionar la violencia en nuestro estado… Dices que varias veces estuvieron "a punto" de capturar al "Chueco"... ¿cuántas vidas significan "a punto", Javier?”

Para cerrar su publicación, remata “Los chihuahuenses ya no te creemos, entiéndelo. Aléjate de Chihuahua, suficientes daños has causado, cuando muchos esperábamos hicieras el bien con el poder que te entregamos los chihuahuenses y que tanto defraudaste”