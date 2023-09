No somos maestros de segunda: Piden docentes indígenas ser escuchados

Al grito de "¡fuera! ¡fuera! ¡fuera!" exigen la destitución de Ana Celia Fuentes Elizalde, titular del Departamento de Atención a la Diversidad, a la vez que pidieron a la gobernadora Maru Campos, ser escuchados. El líder sindical de la Sección 8 del SNTE encabezó la protesta.

En la calle Aldama se instaló la plataforma de un camión de los representantes de Educación Indígena que se pronunciaron respecto a los malos funcionarios que hay en Servicios Educativos del Estado. “Los maestros de Educación Indígena no somos maestros de segunda, merecemos respeto y ser escuchados”.

A la vez, reclamaron el cierre de las puertas de Palacio de Gobierno, dado que no son delincuentes e invitaron a la gobernadora a revisar la actuación de los funcionarios, ya que han sido víctimas de muchos atropellos.

Señalaron que se han manifestado de manera pacífica a través de llamadas y oficios, pero nunca obtuvieron respuesta y el hartazgo los llevó a movilizarse para exigir un alto al acoso laboral.

Demandaron que se cumplan las minutas firmadas por la maestra Rosy Lozano que siempre la mandan del SEECH para negociar: “estamos cansados de que nos digan que no trabajamos, parece que en esta administración se hizo costumbre cerrar las puertas y no atender a las personas. Si ustedes van a nuestra escuela los recibiremos con gusto y nos quitaremos lo poco que tenemos para compartirlo, ¿porque los maestros de educación indígena no somos bienvenidos en SEECH ni en Palacio de Gobierno?”.

Exigieron el respeto del ganador del proceso para ocupar la titularidad del Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita, que es Marco Antonio Parra.

Los manifestantes se unieron al grito de ¡unidad!. A la llegada del profesor Eduardo Zendejas Amparán, secretario general de la Sección 8 del SNTE, exigió un alto a la persecución de los docentes, a la vez que mencionó que hay cinco centros de integración social donde las niñas y los niños se encuentran en pésimas condiciones.

“En Educación no hay solución, acompañamiento, le mienten a la gobernadora en sus acciones, porque no hacen nada. Se hacen minutos y se firman acuerdos pero no se cumplen”.