No somos personas raras, sólo buscamos a nuestros seres queridos: familiares de desaparecidos

De nueva cuenta familiares de desaparecidos en el estado de Chihuahua, se reunieron este día para fijar su postura luego del comentario que emitió la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, donde aseguraron no ser personas “raras” y que solo se hacen cargo de buscar a sus seres queridos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las participantes aseguraron estar indignadas con la postura que fijó la Gobernadora del Estado, quien calificó de “rara” la manifestación que llevaron a cabo por haber personas vinculadas a la administración pasada, a pesar de haber cientos de casos activos de personas que no han podido ser localizadas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Si hay reuniones en algunos casos y avances, pero no se trata del caso de los 13 migrantes, se tratan de todos los casos más, queremos que nos escuchen a todos, que hagan su trabajo, es lo único que pedimos, lo que queremos es que nos digan que sigue en cada uno de los casos, que nos inviten a los rastreos, necesitamos saber, que no se quede en un papel plasmado” refirieron.

Las diferentes familias que acudieron a emitir su postura, explicaron que no tienen intereses políticos o alguna ideología en particular, por lo cual su único interés es el de buscar a su familiares que en diferentes épocas han desaparecido en la entidad y que a la fecha no han brindado información al respecto.

“La gobernadora no tome el movimiento como revanchismo político, sabemos que a lo largo de 12 años de lucha, que es difícil tener respuestas, porque luchamos con un gigante de mil cabezas, que lo han dejado tomar la fuerza que tiene, que es el crimen organizado, que ha sobrepasado a los gobiernos, no decimos que nos debe dar solución, hemos entendido que estamos frente a una fuerte problemática” detallaron.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Afirmaron que si la gobernadora lo ve como un movimiento ilegitimo, aseguraron que esperanzas van a tenemos las familias, “vamos a sumar seis años de su gobierno en el olvido, en la oscuridad, porque siente que es cuestión política, somos madres reales con historia de dolor, que invitamos a conocer las historias de una a una”.

Las participantes, generaron una carta abierta a la Gobernadora María Eugenia, la cual está firmada por parte de al menos 300 personas, donde afirmaron que se sienten indignadas por las declaraciones de las personas quienes buscan a sus familiares desaparecidos, por lo que pidieron atención de cada uno de los casos y no solo para el grupo de 13 desaparecidos en Coyame.

“No somos raras señora, estamos indignadas por la indolencia, la impunidad y la injusticia, así es como amamos a las y los nuestros, sin límites, sin renunciar a la esperanza de volverles a encontrar y con la absoluta claridad, de que la búsqueda e investigación es una responsabilidad del estado, que su gobierno no está cumpliendo” refiere parte de la carta.

Afirmaron que de no volver a tener atención de parte de las autoridades, van a continuar con las movilizaciones para pedir justicia por todos los desaparecidos, ya que no es interés de una sola administración, de una época política o de algún tipo de revanchismo que mantienen con las autoridades.

Conforme a la información que recibieron de la Fiscalía General del Estado, las inconformes aseguraron que solo han mantenido reuniones por los 13 desaparecidos, pero que no son el único caso que existe en el estado, por eso han pedido que recibieran a todos los afectados y que se pueda atender a todas las familias.