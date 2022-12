¡No te atrases con el pago del Predial! Habrá descuentos en enero, febrero y marzo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, informó que a partir del mes de enero, ofrece a la ciudadanía descuentos en el predial, a fin de apoyar en la economía familiar y que los contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma con el pago de este impuesto municipal.

Detalló que de enero a marzo se aplicarán descuentos del 12%, 8% y 4%, por lo que se hace un atento llamado a la ciudadanía para que a partir del primer día hábil del año, acudan a las cajas de Tesorería y puedan aprovechar estos estímulos.

Además, durante los últimos días de diciembre de 2022, aplica el 80% de descuento que estará vigente en diciembre en los recargos del Impuesto Predial, el cual aplica a personas físicas y morales, y tiene el fin de apoyar a la economía de las familias de Chihuahua Capital.

El pago se puede realizar en las cajas receptoras de la Tesorería Municipal, podrás pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank y BBVA.

Las cajas se ubican dispersas por la ciudad, las que corresponden a la zona Centro, son las de Tesorería, en la calle Mina número 408, de la colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm; y también en la Plaza de Armas, en la calle Victoria número 14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

En el sector norte, hay una en Alsuper Nogales, en la avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local número 6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; también en Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, en el Kiosco Cibernético, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero número 50, que está abierto 24 horas.

Para comodidad de los ciudadanos de la zona sur, se han habilitado cinco cajas, en la Dirección de Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar número 1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. En la Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas; en el Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano número 13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; en el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm; en la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.