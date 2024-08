¡No te quedes fuera de la temporada de Juegos Olímpicos y conoce grandes deportistas… Sin Límite

Un viaje a París puede resultar increíble para muchas personas y más si se trata de ir a competir por una medalla tal y como sucede con atletas que participan en las Olimpiadas 2024 donde cientos de deportistas muestran lo mejor de sí para obtener los primeros lugares en diferentes disciplinas.

En esta ocasión te presentamos algunos detalles del lugar donde se encuentra la Torre Eiffel así como características que definen a quienes participan en estos juegos mundiales; no dejes pasar la oportunidad de descubrir cosas tan interesantes como de dónde vienen los cuernos de los rinocerontes o, la mejor manera de resolver acertijos.





Fácil: resuelve acertijos





Descifrar acertijos y adivinanzas es una actividad muy divertida y desafiante que te puede ayudar a desarrollar tu creatividad y pensamiento crítico. Aquí tienes algunos consejos que te harán más fácil la forma de resolverlos.





1 Escuchar o Leer con Atención: Cada palabra en un acertijo puede ser una pista importante. Lee o escucha con cuidado y asegúrate de entender todas las partes del acertijo.

2 Busca pistas ocultas: A veces, las pistas están escondidas en palabras que parecen no ser importantes.

3 Usa tu imaginación: A menudo, los acertijos requieren pensar fuera de lo común. No te límites a lo que parece obvio.

4 Piensa en varios significados: Las palabras pueden tener más de un significado. Intenta pensar en todas las posibles interpretaciones.

5 Descompón el acertijo: Si un acertijo es largo o complicado, trata de dividirlo en partes más pequeñas y resuelve cada parte por separado.

6 Identifica patrones: Algunos acertijos tienen patrones que se repiten. Encontrar estos patrones puede ayudarte a descubrir la respuesta.

7 Fíjate en las rimas: A veces, las palabras que riman pueden darte una pista sobre la respuesta.

8 Pregunta a otros: Si estás atascado, no dudes en pedir ayuda a amigos o familiares. Ellos pueden ofrecer una nueva perspectiva.

9 Pregúntate a ti mismo: Hazte preguntas sobre el acertijo. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué significan estas palabras?

10 Sé paciente: A veces, la respuesta no llega de inmediato. Tómate tu tiempo y sigue intentando.

11 Diviértete: Resolver acertijos debe ser una actividad divertida. No te frustres si no encuentras la respuesta de inmediato.





Ejemplo práctico





Acertijo: “Tengo ciudades, pero no casas. Tengo montañas, pero no árboles. Tengo agua, pero no peces. ¿Qué soy?”





Pasos para resolverlo:





Leer con atención:

Asegúrate de entender cada elemento del acertijo: ciudades, casas, montañas, árboles, agua, peces.





Pensar en diferentes Maneras:

Piensa en algo que podría tener todas estas cosas





Dividir el acertijo en partes:

“Tengo ciudades, pero no casas”: ¿Qué puede tener ciudades sin casas?

“Tengo montañas, pero no árboles”: ¿Qué puede tener montañas sin árboles?

“Tengo agua, pero no peces”: ¿Qué puede tener agua sin peces?





Buscar patrones:

Todas estas cosas parecen ser representaciones, no las cosas reales.





Hacer preguntas:

¿Qué tipo de objeto puede tener estas representaciones?

Respuesta: ¡Un mapa!





¡Un viaje a París!

Foto: Por París 2024

Las Olimpiadas de París son una gran fiesta del deporte que se celebra en la ciudad de París, Francia, en 2024. Durante estos juegos, atletas de todo el mundo se reúnen para competir en diferentes deportes, como natación, atletismo, gimnasia, fútbol, y muchos más.

Todos quieren hacer su mejor esfuerzo y ganar medallas de oro, plata y bronce. Las Olimpiadas son un gran encuentro con deportistas de todo el mundo que han entrenado mucho para ser los mejores en su disciplina. Además de competir, es una oportunidad para que todos se conozcan, se hagan amigos y celebren juntos.

París es la ciudad donde se realiza en el 2024, y es muy especial porque es una de las ciudades más bonitas del mundo, con lugares famosos como la Torre Eiffel. Así que, cuando veas las Olimpiadas podrás observar no solo muchos deportes interesantes, sino también imágenes de esta maravillosa ciudad.

París es una ciudad llena de historia, arte y diversión. Siempre hay algo nuevo que descubrir y muchas aventuras por vivir.

1 La Torre Eiffel: Es una torre muy alta y famosa. ¡Es tan alta que puedes ver toda la ciudad desde arriba! Por la noche, se ilumina y parece una gran lámpara mágica.

2 El Louvre: Es un museo enorme donde puedes ver muchas pinturas y esculturas famosas. Una de las pinturas más famosas es la Mona Lisa, que siempre parece estar mirándote.

3 La Catedral de Notre Dame: Es una iglesia muy grande y antigua con vidrieras de colores que cuentan historias. También tiene campanas que suenan muy fuerte.

4 El Arco de Triunfo: Es un monumento gigante donde puedes subir y ver las calles de París que se extienden como rayos de una estrella.

5 Los Campos Elíseos: Es una avenida muy famosa llena de tiendas, restaurantes y cafés. Es un lugar perfecto para pasear y comprar cosas bonitas.

6 Los Jardines de Luxemburgo: Son parques muy bonitos donde puedes correr, jugar y ver muchas flores y estatuas.

7 El río Sena: Es un río que pasa por el medio de la ciudad. Puedes dar paseos en barco y ver todos los edificios bonitos a lo largo de sus orillas.

8 Disneyland París: Es un parque de atracciones mágico donde puedes conocer a tus personajes de Disney favoritos y subir a montañas rusas divertidas.





Disney París Tiene:

-Castillo de la Bella Durmiente

-Atracciones únicas

-Diseño europeo

-Celebraciones especiales

-Parque Walt Disney Studios

-Personajes de Disney





Número

París recibe anualmente a más de 40 millones de visitantes. Y sorprendentemente, ¡el monumento más concurrido de la ciudad no es la Torre Eiffel! La Catedral de Notre Dame es el lugar que atrae a la mayor cantidad de turistas en toda la ciudad.





¡Súper olímpicos!





En las Olimpiadas de París 2024, los atletas de todo el mundo compiten en muchos deportes diferentes. Ésta no solo son una competencia deportiva, sino también una celebración de valores importantes que ayudan a unir a personas. Los juegos reúnen a personas de países y culturas y ellos se hacen amigos, se respetan y se apoyan mutuamente, mostrando que todos podemos llevarnos bien sin importar de dónde venimos.

En las Olimpiadas también se practica mucho el respeto, la excelencia, determinación, el juego limpio y la solidaridad; además promueven la paz, la comprensión y ambiente de cooperación y amistad global.

Estos valores no solo son importantes para los atletas, sino que también son lecciones valiosas para todos nosotros. Nos enseñan a ser mejores personas y a vivir en armonía con los demás.

Deportes que participan:

Atletismo: Incluye carreras, saltos y lanzamientos. Hay carreras de velocidad, maratones, saltos de altura y lanzamientos de jabalina.

Natación: Los nadadores compiten en diferentes estilos como libre, espalda, braza y mariposa. También hay carreras de relevos y eventos en aguas abiertas.

Gimnasia: Los gimnastas realizan rutinas en aparatos como barras, anillas, viga de equilibrio y suelo. También hay gimnasia rítmica con cintas, aros y pelotas.

Fútbol: Dos equipos intentan meter el balón en la portería del otro equipo. Es uno de los deportes más populares del mundo.

Foto: Football-concept-with-girl-celebrating-with-trophy

Baloncesto: Dos equipos intentan encestar el balón en el aro del equipo contrario. Es un deporte rápido y emocionante.

Ciclismo: Hay carreras de bicicletas en carretera, en pista y en montaña. También hay BMX y ciclismo acrobático.

Tenis: Los jugadores usan raquetas para golpear una pelota sobre una red y tratar de ganar puntos. Se juega en individuales y dobles.

Esgrima: Los esgrimistas usan espadas y se enfrentan en duelos para tocar al oponente y ganar puntos.

Levantamiento de pesas: Los atletas levantan pesas muy pesadas en dos modalidades: arranque y envión.

Judo: Es un arte marcial donde los competidores intentan derribar y controlar a su oponente.

Tiro con arco: Los arqueros disparan flechas a un blanco tratando de obtener la mayor puntuación posible.

Vela: Los atletas navegan en barcos a vela y compiten en el mar para llegar primero a la meta.

Escalada deportiva: Los escaladores suben paredes de diferentes formas y dificultades lo más rápido posible.

Skateboarding: Los patinadores realizan trucos y saltos en una pista especial para ganar puntos.

Surf: Los surfistas montan olas en el mar y realizan maniobras para impresionar a los jueces.





Muestra

Estos son solo algunos de los muchos deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos. Cada uno tiene sus propias reglas y desafíos, y todos los atletas han entrenado mucho para ser los mejores en su disciplina.





¿Sabías que?

Los cuernos de los animales son una característica muy interesante y pueden tener muchas formas y tamaños. Por ejemplo, los cuernos de una cabra son diferentes a los de un rinoceronte. Éstos son estructuras duras que algunos animales tienen en su cabeza y están hechos de un material llamado queratina, que es el mismo material de nuestras uñas y cabello.





1 Los animales usan sus cuernos para protegerse de los depredadores; algunas especies luchan entre ellas usando esta parte de su cuerpo para ganar territorio o pareja; si son grandes y fuertes significa que el animal está saludable.

2 Los cuernos crecen a lo largo de toda la vida del animal. No se caen ni se mudan como los dientes. A veces, pueden tener anillos o marcas que muestran la edad del animal, como sucede con los árboles.

3 Es importante no confundir los cuernos con las astas. Las astas, como las de los ciervos, se caen y vuelven a crecer cada año, mientras que los cuernos no se caen nunca.

4 Los rinocerontes tienen un cuerno muy especial hecho completamente de queratina, pero en realidad no tienen un hueso interno como otros animales con cuernos.

5 Los cuernos de las cabras son generalmente delgados y curvados hacia atrás. En algunas razas, pueden ser más grandes y tener formas más retorcidas. Los usan principalmente para defenderse y para competir con otras cabras por comida.

6 Las ovejas pueden tener cuernos en forma de espiral que crecen alrededor de su cabeza. Algunas razas de ovejas tienen cuernos muy largos y enroscados que les sirven para la defensa y para mostrar dominancia dentro del rebaño.

7 Los antílopes tienen cuernos finos, largos y rectos, aunque pueden tener curvas suaves. Son huecos y están recubiertos de queratina; con ellos se defienden de los depredadores y también los utilizan para pelear entre sí.

8. Las Gacela tienen cuernos delgados y elegantes, a menudo con anillos en la base y puntas afiladas. Los cuernos pueden ser rectos o ligeramente curvados; para ellas, es una herramienta para la defensa y luchas territoriales.





El rinoceronte

Foto: Pexels-diego-f-parra-33199-24244099

El animal con los cuernos más valiosos es el rinoceronte, en algunas culturas asiáticas, especialmente en China y Vietnam, se utilizan en la medicina tradicional. Se cree, aunque sin base científica sólida, que tienen propiedades curativas y pueden tratar diferentes enfermedades a esto agrega que son considerados un símbolo de estatus y riqueza. Poseer un cuerno de rinoceronte puede mostrar poder y prestigio social.

Problemas asociados con la caza furtiva:

Conservación: La caza furtiva de rinocerontes para obtener sus cuernos ha llevado a una disminución drástica de sus poblaciones. Todas las especies están en peligro de extinción debido a acciones equivocadas; para protegerlos se han implementado varias estrategias y se debe trabajar mucho para evitar que les hagan daño.