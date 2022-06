No tenemos dinero; pero no pedimos a los alumnos para el Nido de Águilas: UACh

Óscar Jaime Erives Hernández, titular de la Coordinación de Deportes, Activación Física y Recreación (Codafyr) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, comentó respecto al proyecto de restauración del Nido de las Águilas, que la solicitud de recaudación de fondos fue un malentendido, y que para nada se solicita recursos ni aportaciones al alumnado de la Máxima Casa de Estudios, ni a la sociedad chihuahuense, sino que se recibirán aportaciones de empresarios que cursaron sus carreras en las aulas de la Universidad.

Esto, ante una publicación que se generó el pasado lunes en el perfil de Facebook de la UACh, donde se pedían donativos a la sociedad en general para restaurar las instalaciones deportivas mencionadas, a lo cual, usuarios de la red social reaccionaron con burlas y reclamos, pues consideraron que “de por sí las colegiaturas están muy caras” y cuestionaron qué se hace con el dinero que se paga mediante el Impuesto Universitario y las aportaciones que la sociedad chihuahuense hace para la Universidad; también se cuestionó que la Casa de Estudios tiene un presupuesto millonario, como para todavía pedir dinero extra a las y los chihuahuenses.

El proyecto de restauración del Nido de las Águilas, que la solicitud de recaudación de fondos fue un malentendido, y que para nada se solicita recursos ni aportaciones al alumnado / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Al respecto, Erives Hernandez recordó que del presupuesto que antes de la pandemia se tenía para el tema del deporte en la UACh, era de entre 50 y 60 millones de pesos, ahora solo se tienen 10 millones, por lo que la falta de recursos es apremiante y ya no se pueden hacer tantas actividades como se quisiera.

Agregó que la iniciativa de remodelar el estadio fue una iniciativa de exalumnos como Jorge Ginther, el Presidente del club deportivo Los Caudillos, y Chihuahua FC, quienes han estado trabajando en conjunto con el Codafyr de la UACh y actualmente se tiene un proyecto arquitectónico que prevé una inversión inicial de 1 millón de pesos.

“El miércoles pasado fue solo el proyecto de la reforestación que se realizó por iniciativa de unas consejeras universitarias de la Facultad de Derecho, pero eso es solo el inicio: vamos a poner zacate y pasto artificial, gradas, alumbrado y todo lo que se necesite”, comentó el funcionario.

Se pedían donativos a la sociedad en general para restaurar las instalaciones deportivas / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Agregó que los empresarios patrocinadores del proyecto y exalumnos de la Universidad que ahora son exitosos empresarios de la construcción, aportarán maquinaria para el mantenimiento del campo y se hará un patronato para que lo encabece un empresario, un ex alumno de la UACh que haya sido un destacado jugador de fútbol americano, el jurídico de la universidad, el del deporte de la Universidad y así, todos de la mano, para rescatar el nido.

“Lo que los alumnos dan de inscripción no es dinero suficiente para tantas cosas que tiene qué hacer la universidad: yo les digo a las personas que se molestaron por esa publicación, que estén tranquilos porque esto no es ninguna estafa, al contrario, no es mucho el dinero que tiene la UACh, por eso tenemos que recurrir a esta alternativas”, reiteró.

El entrevistado indicó que para los exalumnos de la UACh, el Nido de Águilas es un ícono que da mucho orgullo y trae buenas memorias para gran parte de los chihuahuenses, pues fue muy emocionante ver los partidos de los Castores de Ingeniería, de los Apaches de la Facultad de Derechos y otros equipos competir deportivamente, así como la emoción de las porras y la sana convivencia entre universitarios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recordó que la administración anterior dejó de dar mantenimiento al campo, e incluso que pretendió convertirlo en un estacionamiento; sin embargo, al tomar protesta el entrevistado, como titular de la Codafyr, dijo que se propuso devolver el Nido de las Águilas a su antigua gloria y hacer lo necesario para repararlo y ponerlo nuevamente en operación.