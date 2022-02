No tengo nada que ver con el caso René Villarreal: reitera Álvarez Monje

El comisionado Estatal de Vivienda, Fernando Álvarez Monje, aclaró que en ningún momento ha presentado su renuncia como titular de la Coesvi, lo que calificó como especulaciones sin algún tipo de fundamento.

El funcionario estatal, lamentó que de algún modo se le esté relacionando con el caso del exfuncionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, recientemente asesinado, René Villarreal Pérez, y con los desvíos de recursos que se dieron en el Congreso del Estado, durante la pasada legislatura.

“Yo lamento mucho que haya esta situación de confusión en el caso mío, lo he dicho anteriormente, en modo alguno hay una vinculación o responsabilidad de la que sea con los personajes que se ven involucrados en este hecho tan lamentable que se está comentado; no tengo absolutamente nada que ver, ni conocimiento de las personas involucradas ni de los hechos, no sé ni a qué se dedicaban, ni como hacían sus movimientos”, explicó el ex diputado local.

Álvarez Monje, reiteró que su función en ese momento, como diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, no le facultaba para atender ese tipo de cuestiones financieras, por lo que por función normativa, no existía ninguna forma en que su labor incidiera en el tema de destinar recursos o manipular las cuentas.

“No existe esa posibilidad, no está la función en ningún diputado de poder hacerlo; yo desconocía los hechos, no tenga relación ni conocimiento de la persona que lamentablemente ha fallecido; yo me he visto afectado por que me están involucrando, pero de otra manera no tenía conocimiento”, subrayó el funcionario.

Hizo énfasis en que atenderá cualquier llamado de las autoridades, para emitir su declaración entorno a ese caso, pero agregó que por el momento está concentrado en atender su función al frente de la Coesvi.