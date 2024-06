No tienen agua, pero les llegan recibos de 400 pesos: señalan vecinos de la colonia Malvinas

En la colonia las Malvinas, al sur de la ciudad, reportaron que a pesar de llevar alrededor de un mes sin presión y con apenas algunas gotas de agua en sus viviendas, en los recibos aparecen montos a pagar que no reflejan el consumo del líquido de agua que dicen tener los moradores de la colonia.

Celia Montes, una de las vecinas que vive y trabaja en la zona, comentó que el problema con el agua siempre lo han tenido recibiendo solo durante la madrugada la presión necesaria para llenar sus tinacos, sin embargo, en las últimas semanas, desde que iniciaron las olas de calor la presión no es suficiente y les ha escaseado el recurso vital.

No obstante, la verdadera problemática se encuentra en los recibos que les llega del agua, debido a que pesar de no tener presión en todo el día más que solo unas horas en la mañana, estos llegan con cantidades arriba de los 400 pesos.

Celia comento que llevan poco más de un mes que la presión del agua no es suficiente en las calles de la colonia, por lo que pidieron a la Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) que les lleve una pipa de abastecimiento y tras varias peticiones, ya pasan hasta tres pipas por día una vez a la semana.

Los vecinos ya dejan sus tinacos y tambos grandes para que las pipas los rellenen y poder soportar la semana con la cantidad que les sea dejada, al mismo tiempo, en algunas colonias colocaron grandes tinacos en medio de las calles para aquellos que lo necesiten.

“Nos llenan el tinaco grande, pero hay personas que vienen que no son de aquí y se acaban el agua que debe duraznos una semana”, explicó otra de las vecinas que el agua de este tinaco debe de ser exclusiva para los colonos de Las Malvinas, pero gente de colonias aledañas toman el líquido vital sin preguntar.

Debido a esta problemática del desabastecimiento de agua, los moradores de la colonia deben de tomar medidas alternas para poder sortear el calor, como ejemplo, otra de las vecinas contó que ella debe de ir con su madre en otra colonia para poder lavar la ropa, porque no puede llenar su lavadora.

Además, el agua es reutilizada varias veces antes de ser desechada, “cada gota de agua nos puede servir para lavar los trastes y rellenar el depósito del retrete”, los vecinos utilizan la misma agua con la que lavan la ropa para llenar sus depósitos del baño, lavar trastes, lavar pisos y regar sus plantas.

El problema está en que a veces lo que les llenó la pipa de JMAS no es suficiente y deben de pedir otras unidades de forma particular, pero por los altos números que salen en sus recibos no les es posible, “pago el agua que no me llega o pago agua para que me llegue”, señalaron varias vecinas.

De esta forma, los vecinos piden a las autoridades correspondientes que se les atienda en dicha problemática, porque no aceptan que les estén cobrando por agua que ni siquiera están recibiendo en sus hogares.