No vamos a legislar la Reforma Judicial hasta que se agoten todas las instancias: GPPAN

“Nosotros no vamos a legislar la Reforma Judicial hasta que no esté claro la parte jurídica y hasta que no se agoten todas las instancias; a nosotros no nos van a apurar del centro de la República para legislar la Reforma Judicial”, advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Alfredo Chávez Madrid.

Lo anterior, recordando que el Congreso federal ha caído en varios desacatos durante el proceso legislativo, lo cual ha generado la crisis constitucional en el país, motivo por el cual insistió que en Chihuahua se mantendrá firme acatando la ley y agotando todas las instancias, incluso las internacionales.

En ese sentido, adelantó que su bancada se mantendrá en desacato a lo que ordena el Congreso federal hasta en tanto no se agoten todas las instancias y recursos legales, pues están seguros que tienen la razón. Por lo que subrayó que no van a dejar que los legisladores federales los presionen para adecuar las modificaciones.

“En Chihuahua es el único Congreso que se ha mantenido en la legalidad, esto a lo mejor ni es utópico, ni tiene tintes románticos, sino que estamos siendo ejemplo de cómo se debe respetar la ley. Si Morena no está de acuerdo con la Corte, que la combata, pero debe acudir a mecanismos legales para combatir al juez”.

Refirió además que, en el estado, se debe tener apertura al diálogo dado que ninguna fuerza política ni alianza cuenta con la mayoría para poder concretar o no las adecuaciones, motivo por el que llamó a los diputados locales de Morena a que reflexionen y participen en acuerdos por el bien de la ciudadanía.

Además de mantenerse en la defensa en los diferentes organismos, dijo que la oposición habrá de informar a la gente respecto a la situación que vive el país para que no se dejen engañar y se sumen a la defensa, pues a final de cuentas, externó, esta reforma afectará principalmente a los mexicanos.

“Esta reforma que está imponiendo Morena a la Constitución no es en contra de un partido político, sino hacia los ciudadanos. Se corre el riesgo real de perder el estado de derecho y que los ciudadanos no puedan defenderse ante la Corte. No va a haber quién le diga no al Gobierno”.

En ese sentido, concluyó que “la mayoría no es para destruir, sino para construir. Esta reforma carece de todo sentido lógico y jurídico, además de que es un chile con queso, lo que va a hacer esta reforma es lastimar a los ciudadanos”.