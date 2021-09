Nombra Consejo de Administración a Roberto Lara como titular de la JCAS

El Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), conformado por ciudadanos y autoridades de gobierno, en su IV Sesión Extraordinaria, entregó el nombramiento de director ejecutivo a Roberto Lara Rocha.

Roberto Lara, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Maestro en Ciencias Políticas por la The London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra.

Además, tiene experiencia de 10 años en el sector hídrico, habiendo desempeñado cargos como gerente nacional de Servicios a Usuarios en la Comisión Nacional del Agua, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la ciudad de Chihuahua y director jurídico de la Junta Central.

Adicionalmente, cuenta con trayectoria por más de 25 años en el servicio público en los que fungió como diputado local de la LVII Legislatura, se desempeñó como director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social de la Presidencia Municipal de Chihuahua, y fue catedrático del Tecnológico de Monterrey.

Roberto Lara, agradeció la confianza depositada en él para este encargo a los consejeros de la Junta Central, al ahora presidente Oscar Ibáñez, y a la gobernadora Maru Campos Galván.

Reiteró su compromiso para crear una dependencia cercana a las familias chihuahuenses, con obras que mejoren su calidad de vida y que garantizasen un servicio de agua potable y saneamiento; resaltando que la participación ciudadana en la toma de decisiones y el trabajo en coordinación con Gobierno del Estado, serán la clave para dar solución a los problemas actuales.