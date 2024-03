Nos salimos de la rutina en este día y hoy te pedimos que le des un uso al agua… con límite

El agua es un recurso no renovable que todos debemos de cuidar ya que de éste dependemos para vivir; hoy te presentamos tips para ahorrar este vital líquido que nos hace tanto bien; conoce estratégicas para utilizarla de la mejor manera y también quién es el superhéroe considerado “el rey de los mares”. Apunta misterios del océano y su enigmática profundidad y disfruta de un tiempo de risa con las adivinanzas y colmos que te presentamos en nuestra edición dominical dedicada a los lectores y usuarios más jóvenes.





Aquaman, el rey de los mares

Foto: INSTA_AQUAMANMOVIE

El poder de este personaje se distingue porque tiene la capacidad telepática de comunicarse con la vida marina, aunque se encarga de proteger dos mundos, el submarino y el de la tierra; por si no lo conoces del todo aquí tienes algunos datos que te van a interesar.

Aquaman nació de la reina de la Atlántida, sin embargo, su cabello rubio, al menos en los cómics, no fue aceptado en la cultura atlante por lo que, siendo un bebé fue abandonado en un arrecife donde lo criaron los delfines hasta que conoció a Arthur Curry y aprendió las costumbres humanas.





Características





Es uno de los superhéroes más ricos, a él le pertenecen los tesoros marinos

Conversa con los peces

Puede dar órdenes a los tiburones

Su tridente puede controlar el clima, manipular la marea del mar

Fue uno de los primeros superhéroes en casarse

Fuerza sobrehumana

Velocidad increíble al nadar

Resistente al calor y al frío

Habilidades

Experto combatiente

Maestro nadador

Experto Táctico





Debilidad





A pesar de sus grandes poderes, también tiene momentos de vulnerabilidad, el semidios debe entrar en contacto con el agua constantemente o de lo contrario colapsa.





Dos mundos





Puede respirar bajo el agua y en tierra. Su capacidad de ver en las oscuras profundidades del océano le permite la visión nocturna excepcional. Posee una fuerza y resistencia que le permite nadar hasta 150 kilómetros por hora durante al menos un periodo de 4 horas sin interrupciones significativas para el descanso o recuperación.





¿Sabías que? Sin agua, no vives

Foto: pexels-vika-glitter-1619719

-El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse tanto en forma sólida, como líquida o gaseosa. Los cambios de estado del agua (que existe en su mayor parte en estado líquido) se producen debido a la cercanía de sus moléculas.





-La sangre humana contiene un 83% de agua, mientras que el 75% del cerebro humano está hecho con este líquido. El cuerpo humano tiene un promedio de 37 litros de agua equivalente al 66% de la masa corporal de un adulto.





-Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas.





-El agua es sinónimo de vida. Sin ella, no habría personas, animales, plantas. La Tierra sería un enorme desierto. Una persona puede sobrevivir hasta un mes sin comer, pero solo un par de días sin beber el vital líquido.





-Si una persona siente sed es porque perdió más del 1% del total de agua de su cuerpo. El agua abandona el estómago de una persona 5 minutos después de haber sido consumida. Beber agua en exceso y de manera rápida puede producir una intoxicación, puesto que el líquido diluye los niveles de sodio en la sangre, capaz de ocasionar un desequilibrio en el cerebro.





-El 96.5% del agua terrestre corresponde al agua salada de mares y océanos. Solo un 3,5% del agua de la Tierra es dulce. Pero ni siquiera esto nos garantiza poder beber con facilidad. Hay que descartar el 70% de esa porción dulce, aún congelada en glaciares y casquetes polares. El otro 30%, se esconde en el subsuelo, en pozos o acuíferos y, por supuesto, en las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos.





Magia: agua en el grifo

Foto: pexels-guduru-ajay-bhargav-1043535

En tú casa tienes agua para beber, ducharte, limpiar, cocinar y regar, pero, te has preguntado alguna vez ¿de dónde viene ese líquido que utilizas todos los días? La respuesta es que el agua tiene un ciclo con tres fases: abastecimiento, saneamiento y reutilización.





Abastecimiento:

El agua procedente de ríos, pozos, embalses o del mar se potabiliza en plantas potabilizadoras, asegurando que cumpla una serie de condiciones sanitarias para su consumo. Una vez potabilizada, el agua se almacena en grandes depósitos urbanos para ser transportada posteriormente mediante tuberías a los hogares.





Saneamiento:

En el proceso del saneamiento, el agua que ya ha sido utilizada vuelve a su cauce natural. Esta agua residual se recoge en las alcantarillas y se transporta hacia los sistemas de depuración para reducir los riesgos ambientales o vertidos.





Reutilización:

En este proceso se aprovecha el agua para distintos usos de consumo humano, como la agricultura, jardines o usos industriales.





Pasos para que la tengas en casa:





Antes de que tengas el beneficio de tenerla en casa, el agua pasa por un complejo tratamiento que la hace potable lo que significa que la puedas usar sin que te dañe; Este largo proceso de transformación requiere de grandes instalaciones y del trabajo de muchas personas.





1 Captar el agua común proveniente de: Fuentes subterráneas: pozos profundos, drenes. Fuentes superficiales: lagunas y ríos.





2 Separar la arena que está en el agua y las pequeñas partículas que contiene. Finalmente, se le agrega una dosis de flúor y cloro para que el agua se vuelva potable. Ya cuando se encuentra limpia, es conducida a tuberías que llegan hasta la llave de tu casa.





3 Para que el agua que usas no se acumule en tu casa, existe el sistema de alcantarillado o desagüe. El alcantarillado consiste en un conjunto de tubos gruesos y de túneles que están debajo de la ciudad, que recogen y transportan las aguas que utilizan las personas lavando, aseando, o limpiando.





Muy limpia





El proceso de potabilización es el que permite que consumas el agua ya que elimina cualquier sustancia tóxica como el cromo, plomo o zinc así como algas, arena, bacterias o presencia de virus. Una vez potabilizada, se almacena en depósitos que suelen estar ubicados en puntos elevados. Así, se aprovecha esta altura para distribuir el agua por acción de la gravedad y sin que sea preciso, por lo tanto, recurrir al bombeo. Lo cierto es que el milagro del agua potable en nuestros hogares encierra toda una infraestructura;, recuerda que el agua es un recurso muy valioso. De hecho, se estima que Únicamente el 0,4 % del agua del planeta es adecuada para el consumo humano. Así que cuídala.





Colmos y adivinanzas

Foto: pexels-cottonbro-studio-4709845

¿Cuál es el colmo?





DE UN SORDO: Que al morir le dediquen un minuto de silencio

DE UN BOMBERO: No poder encender la fogata

DE UN METEORÓLOGO: No tener tiempo para nada

DE UN ASTRONAUTA: Golpearse y ver estrellitas

DE UN ELEFANTE: No tener colmillos

DEL ATÚN: Que le den lata

DE UN DÁLMATA: Caerse y quedar manchado

DE UN PUERCO ESPÍN: Que le den mala espina

DE UNA GALLINA: Tener muchas plumas y que les falte tinta

DE UNA FLORISTA: Llamarse Margarita

DE UN ABOGADO: Perder el juicio

DE UN ALBAÑIL: Comerse una paleta

DE UN CIEGO: Enamorarse a primera vista





Adivinanzas





1 Si me tiran por el suelo ya no hay quien me recoja y el que quiera sostenerme

es seguro que se moja.





2 Soy transparente y fresca, siempre estoy en el río o en la fuente, sin mí no podrías vivir.





3 Soy un líquido que fluye, muy importante para la salud, en una botella puedo estar.





4 Me ves en la lluvia caer, también por las calles correr, saliendo del grifo y también de la

regadera.





5 En el océano y en el río estoy, también en el charco y en el inodoro, sin mí no hay vida en el planeta.





6 Soy esencial para la vida, me encuentro en todas partes, a veces soy dulce y a veces salada.





Respuestas: El agua.