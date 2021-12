Nosotros presentamos la queja: Bazán ante caso Sensa

“Sensa únicamente realiza trámites, no se usan recursos públicos, no dispersa dinero, no se usa dinero de los derechohabientes, ni dinero de la institución”.

“Nosotros denunciamos la irregularidad, nosotros presentamos la queja, nosotros iniciamos la investigación y por ende se sancionó ya a funcionarios al interior de esta institución y creo que va a llevar a otras personas a sancionar dentro de la institución”, manifestó el diputado Omar Bazán, ante la situación de la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte (Sensa) y Fovissste.

Derivado de ello, manifestó que desde Sensa están colaborando con la institución y con las autoridades para que determine las acciones correspondientes a los que generaron este daño. “A nosotros nos está causando un daño moral, empresarial y económico; y estamos enfocados en aclarar la circunstancia”, dijo.

Fue claro al señalar que ellos mismos detectaron la irregularidad al momento que el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) les pretendió pagar comisiones de créditos que no originaron, lo que llamó su atención; ante esto denunciaron ante los órganos internos de la institución y ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Tanto avanzó la investigación que llegó a despedir, a correr, a sancionar al vocal ejecutivo del Fovissste, esto es, el encargado a nivel México que ya fue destituido por la misma circunstancia”, expuso.

Posteriormente, el Fovisste está denunciando a las personas donde la institución depositó el dinero, esto es, a cerca de 50 empresas, y entre estas no se encuentra Sensa que solo se encarga de temas de trámites, acorde a lo declarado por el legislador local del PRI.

En primer lugar, detalló que la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte (Sensa) tiene constituida más de 15 años y que durante todo este tiempo ha brindado servicios como intermediario financiero a varias dependencias del Gobierno.

Con Fovissste en particular llevan seis años del expresidente Felipe Calderón, seis del expresidente Enrique Peña Nieto y tres del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hemos estado prestando servicios por años y es la primera vez que la empresa tiene un problema de esta naturaleza”.

Manifestó que en ante estos derivados, es necesario precisar la función de Sensa que únicamente realiza trámites, destacando que no se usan recursos públicos, no dispersa dinero, que no se usa dinero de los derechohabientes, ni dinero de la institución.

“Nosotros meramente somos intermediarios entre la institución y el derechohabiente que nos da los documentos que la institución solicita y nosotros llevamos esos documentos ante la institución vía sistema, hasta ahí llega nuestro encargo, y por cada expediente nos dan una comisión”, apuntó.

Explicó que ya el Fovissste, en la Dirección de Crédito, hacen el análisis de la solicitud y otorgan el crédito; y la Dirección de Administración y Finanzas paga el crédito al vendedor de la vivienda, esto a través de un notario público.

“Nosotros nada más hacemos la primera parte que es integrar la información que nos proporciona de buena fe el derechohabiente, ya lo demás lo hace la institución. Es importante aclarar que nosotros no dispersamos recursos, no usamos dinero y no tocamos ningún peso de esta institución”, destacó.