Nueva audiencia vs representante legal de Aras es una simulación: Mariano Cordero

Luego de que el Poder Judicial del Estado diera a conocer la nueva fecha para formular cargos a la moral Aras Investment Business Group, a través de su representante legal Luis Alberto Benavides Rojas, el abogado de un grupo de afectados por la empresa, Mariano Cordero, consideró que esta audiencia es una simulación, ya que afirma que no podrían fincar responsabilidades a una moral, ni al representante legal, sino que tendría que ser al último consejo directivo que se quedó como representante de la empresa.

Lo anterior lo fundamenta en el articulo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establece la responsabilidad que tiene las personas jurídicas, que en el caso de la empresa Aras, los últimos representantes acordados en las actas constitutivas, serían los que deberían ser presentados ante un juez de control, para que les puedan formular imputación a los mismos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Es un invento que le vayan a formular al representante legal, tiene que ser al consejo directivo, al apoderado legal, no pueden formular, es una mañozada, ellos son los que protegen, al la anterior mesa directiva de la empresa, el abogado solo va a oír la formulación de imputación, pero no va a pasar nada, no lo van a detener, el no tiene responsabilidad alguna”, explicó el abogado.

Reiteró que el abogado de la empresa Aras Investment es el defensor de la misma, y que a pesar de que su “rol” , sería defender a los involucrados de Aras, ahora será él al que le formulen cargos por algo en lo que no participó, cuando debería recaer la responsabilidad en el consejo directivo de la empresa, quienes son los que tienen la autoridad y responsabilidad de la misma.

En el Registro Público del Comercio, dentro de la asamblea con número N-2020011174, el Notario Número 24, Eugenio Fernando García Russek, realizó el nombramiento de apoderados y sus respectivas facultades del consejo directivo de Aras a cargo de Luis Enrique Chávez Ramos, Yolanda Ramos Govea, Edgar Alejandro Castro Muñoz, Mario Mata Morales y Francisco Javier de la Rocha Salgado.

Chihuahua Siete mil denuncias, cuatro detenidos y cero justicia: Caso Aras cumple dos años

Este movimiento de nombramientos y poderes se realizó en agosto de 2021 y desde ese periodo a la fecha, esas personas siguen estando al frente de la empresa Aras Investment Business Group, quienes de acuerdo al abogado Mariano Cordero, serían los responsables que tendrían que ser sujetos de la nueva formulación de imputación que se tiene agendada el mes de diciembre.

“En este caso van a formular imputación al defensor, no al consejo directivo de la propiedad, el abogado ¿por qué?, en todo caso puede comparecer como defensor de la sociedad, a quien le van a formular imputación, ahí esta el truco, la sociedad tiene sus órganos directivos, son los que representan la sociedad, que en materia penal los de la responsabilidad son los directivos” aseguró.

Compartió que la jugada que están llevando a cabo diferentes abogados, como algunos titulares de la Fiscalía General del Estado, es buscar que se formulen cargos al representante legal Luis Alberto Benavides Rojas, quien -según alcanza a ver el abogado- se apegará a un juicio abreviado y aceptara la responsabilidad, para conseguir un juicio más corto y acceder a una sentencia condenatoria.

“Muy listos, es parte de las negociaciones, por conductor de su apoderado legal es un invento, llevan la tirada que formulen imputación, a lo mejor se somete un juicio abreviado y sacar la sentencia, pero que va a pasar con los nuevos directivos, a esos no los van a tocar, a los que siguen haciendo negocios, donde quedó el dinero, la gente sigue vendiendo propiedades, el fiscal reconoce que quedan 60 y tantas, no va alcanzar para todos y les van a tocar unos centavos” , compartió el abogado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es decir, que si el represente jurídico, que no tuvo responsabilidad penal en el caso de Aras, llega a la sentencia, las personas pueden acceder a una reparación del daño, pero sobre los cerca de 60 bienes que siguen asegurados, donde más de los 7 mil afectados van a poder recuperar parte de su daño patrimonial.

“Pero a pesar de que nos convenga que la gente recupere parte de su patrimonio, el caos va a terminar, no se van a recuperar los miles de millones que sacaron de este fraude, no van a ir por el CEO Armando Gutiérrez, es para cumplir con los tiempos políticos y darle unas migajas a la gente que perdió todo, cuando en realidad deberían recuperar todo su dinero” comentó.“No pueden formular cargos a un represente legal”.