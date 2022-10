Nuevas medidas de AMLO vs inflación afectarán gravemente a exportadores de carne: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza Mares, indicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe asesorarse de expertos en el ramo empresarial para poder tomar medidas y decisiones más acertadas en el tema de la exportación/importación de carne de res, puesto que al abrir el mercado de importación a otros países, Estados Unidos cerraría sus puertas a los exportadores de México y esto pondría en riesgo la liquidez de 200 mil productores mexicanos.

Agregó que la forma adecuada de combatir la inflación en los alimentos es la de subsidiar a las y los productores mexicanos, con semillas y granos para la agricultura, así como alimento para los animales de engorda, y no el regular las cuestiones administrativas que sólo quebraría la cadena productiva y a los exportadores de carne, quienes “no se están haciendo millonarios”, sino que su negocio es marginal.

“El Presidente tiene la intención de traer carne de Argentina, pero no sería una opción barata: Argentina, la mayoría de la carne que exporta la manda a China, Corea, y la que sí puede exportar que no tiene fiebre aftosa va para Estados Unidos, ese país no tiene carne que pueda competir en el mercado, el tema de fletes sería carísimo, no le resultaría”, explicó el líder empresarial.

Por otro lado, advirtió que si el mercado de importación de carne se abre en México, entonces Estados Unidos nos cierra la frontera para exportación tanto de carne de res, como de ganado en pie:

“México tendría en un tema de reajuste de mercado porque estamos acostumbrados a exportar el corte fino a grandes empresas de Estados Unidos, y entonces el precio se tendría que bajar, lo que llevaría a malbaratar nuestros productos y eso metería la cadena productiva en grandes aprietos, estaría en números rojos: aumentaría también el precio de maíz para engordar, el precio de ganado, del empaque, la mano de obra: no daría para cubrir los gastos, nos iríamos a la quiebra”.

En dado caso, dijo el entrevistado, de que EU cierre la frontera para los 300 mil becerros que exportamos en Chihuahua, sería una crisis, puesto que “no tenemos dónde guardarlos, engordarlos, ni sacrificarlos, la ciudad tiene un solo rastro municipal, no tendríamos qué hacer con el ganado”.

Agregó que la cultura de exportación de ganado en pie y de carne de res en México, particularmente en el norte, tiene una tradición de 50 años, tiempo en el cual se ha consolidado su forma de operar, y de aportar a la cadena de suministro que contempla desde la producción, almacenaje de alimentos, la siembra y lo que se cosecha, todo está organizado para exportar.

El empresario reiteró que el planteamiento del Presidente quebraría a toda la cadena productiva y advirtió que una inversión para construir los rastros necesarios o la infraestructura para engordar a esos becerros “sería una locura”: “en Chihuahua hay 40 mil productores en riesgo, más los de Sonora, Coahuila, cerca de 200 mil productores en todo el país, si EU cierra las fronteras tanto de carne procesada como becerro en pie quebrarían todas esas empresas”, las cuales aseguró que no tienen ganancias multimillonarias para sobrevivir dichas dificultades y que por el contrario, encontrarán la ruina.

Finalmente, dijo que para controlar la inflación la respuesta es el libre mercado e invertir en semilla, apoyar a productores, subsidiar granos que vayan destinados a la producción de alimentos.