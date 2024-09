"O dejan el partido o nos vamos": Manuel Gómez Morín llama a la rebelión en el PAN

Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto el fundador del Partido Acción Nacional (PAN), convocó a la militancia del país a sumarse a la campaña que está emprendiendo y que decidió iniciar en Chihuahua, denominada “O dejan el PAN o nos vamos”, la cual tiene el objetivo de exigir a ciertos actores que liberen a dicha fuerza política.

En el marco del proceso para la renovación de la dirigencia nacional y algunas estatales, Gómez Morín acusó al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marko Cortés, así como a Jorge Romero, Enrique Vargas, Ricardo Anaya y otros, de tener secuestrado el partido, por lo que urgió a los militantes a sumarse y exigir un cambio de raíz de la fuerza política para poder avanzar.

En ese tenor, el llamado fue claro y preciso: “si no se liberan al partido, nos vamos”, sentenció el político, precisando que no le importa si el llamado que hace desencadena la pérdida del registro del mismo, pues aseveró que sería lo mejor, toda vez que “un partido así no le sirve al país”.

Señalando que su abuelo, de ver la situación que se vive, suscribiría lo que está emprendiendo, y llamó a la militancia a la reflexión y a los acusados de tener secuestrado el partido, de que permitan que Acción Nacional se convierta en lo que realmente México requiere, pues no se está siguiendo el camino correcto, situación que quedó de manifiesto en la pasada contienda electoral.

“Si no hay un cambio inmediato en la dirigencia del partido, nos vamos”, sostuvo, explicando las propuestas que están haciendo. En primera instancia, quieren que se suspendan los procesos para la renovación de las dirigencias y se elija un Comité Ejecutivo Nacional provisional y transitorio, a fin de que ejecute un diagnóstico profundo para poder identificar lo que no se está haciendo bien.

De esa forma, dijo que se podrá liberar al partido de las personas que lo tienen secuestrado. De la misma manera, pidió que se haga una revisión del padrón de militantes, pues señaló que existen muchos vicios y que no está actualizado. Igualmente, llamó a convocar a “sangre nueva”. Una vez concretado todo eso, ya se tendrán las condiciones de poder convocar a los procesos para las renovaciones.

“El PAN comenzó a ser derrotado en las urnas cuando se dedicó a hablar el lenguaje político y dejó de hablar el lenguaje de los ciudadanos”, por lo que subrayó la importancia de que se vuelva a hablar el lenguaje de la ciudadanía y a velar por sus intereses y no por el de unos cuantos.

En cuanto a las alianzas con otros partidos, comentó estar de acuerdo, siempre y cuando el PAN no deje de lado su esencia y sus principios, pues esos fueron los principales reclamos de la militancia en la reciente contienda electoral, en la que varios panistas optaron por no acompañar a los candidatos.

Finalmente, aclaró que no se tiene la intención de conformar otro partido con los militantes que opten por salirse de Acción Nacional en caso de que sigan el curso que los actuales líderes llevan.