Obtiene Chihuahua segundo y tercer lugar en la categoría Sumo RC del Robomatrix 2024

Se llevó a cabo recientemente el concurso de Robomatrix 2024 en Zapopan, Jalisco, donde resultaron ganadores del segundo lugar en la categoría Sumo RC, Valeria Velázquez y Gael Velazquez; de igual manera, el tercer lugar, en la misma categoría, fue para Érick Zamarrón y Ángel Gonzáles, jóvenes del Cecytech 21 Chihuahua, quienes estuvieron bajo la tutoría de la maestra Adriana Gutiérrez.

Robomatrix es el Campeonato Nacional de Robots Móviles más grande de México que se lleva a cabo anualmente en diferentes estados de la República Mexicana y funge como eliminatoria continental oficial para asistir a diversos eventos internacionales.

Este concurso tiene como objetivos el propiciar que más estudiantes de México participen en la robótica de competencia, mejorar habilidades de comunicación, cooperación y trabajo en equipo y además, obtener constructores de robots para crecer más allá de su especialización.

Sobre este logro para Chihuahua, opinaron cada uno de los participantes:

Adriana Gutiérrez, maestra tutora

“Soy la maestra que dirige el Club de Robótica en el Cecytech 21 Riberas Chihuahua y soy su asesora en las batallas que consiste en ayudar armado, diseño, dudas, entre otros aspectos.

“Es un concurso de robótica donde los alumnos desarrollan sus propios robots para las diferentes categorías en las que se pueden participar como: Sumo RC, Sumo Autónoma, Seguidor de Línea, Robot Dance, Drones, entre otros, la participación puede ser en equipos de dos personas y pues realizan batallas, o recorren circuitos en el menor tiempo posible, se pueden obtener acreditaciones para los siguientes concursos como el Continental y los que son fuera del país.

“El ambiente es 100% familiar y sobre todo que explota al máximo las capacidades de resolver problemas en los participantes acompañados de su docente, aprenden a trabajar bajo presión a ser equipo y sobre todo a relacionarse con gente de todas partes del país, en esta ocasión competimos contra los estados de Guadalajara y Nayarit.

“Este triunfo me llena de emoción ya que la mayoría, sino es que en su totalidad, de las escuelas que participan son de paga y en nuestro caso no es así, nosotros refiriéndome a alumnos y padres de familia hemos buscado el recurso de diferentes formas, desde actividades, hasta botear para poder acudir a este tipo de eventos, lo que hace que el triunfo sea aún más satisfactorio ya que nos costó llegar hasta donde estamos.

“Mis alumnos de Robótica son una luz en el camino que no sólo nos ha hecho tener grandes satisfacciones, sino que somos una familia y siempre estamos el uno para el otro y lograr eso es primordial para poder hacer cosas excepcionales, por lo que estoy muy agradecida con Dios, mi familia que siempre han sido un apoyo para mí, con mis alumnos y con sus familias por permitirles que sea su guía y le invirtamos mucho tiempo a este pasatiempo que de ser un sueño ahora es una realidad.

“Por último me es importante mencionar que participaremos en octubre en el Concurso Continental en Xalapa, Veracruz, y estamos muy emocionados”, finalizó la maestra..

Foto: Cortesía / Alumnos Cecytech 21 Chihuahua

Gael Alejandro Valenzuela García

“Soy originario de Chihuahua capital, tengo 18 años, vivo en la colonia Riberas del Sacramento y soy estudiante del Cecytech 21, de la carrera Técnica de Mecatrónica, y este año participamos en el concurso Regional Robomatrix Occidente, del cual fuimos invitados por los organizadores del concurso, por nuestro muy buen desempeño el año pasado en el concurso Nacional, Robomatrix Continental, donde participamos contra equipos de Perú, Bolivia, Salvador, entre otros.

“El año pasado nuestra maestra ingeniera en Mecatrónica, Adriana Gutiérrez de la Rosa, nos hizo la invitación de inscribirnos a Robomatrix Continental, fue nuestro primer concurso, éramos muy inexpertos, y éramos el primer equipo del norte del país en concursar a nivel preparatoria pública, obtuvimos dos 4tos lugares, y en las demás lugares significativos.

“Ese gran desempeño y la invitación nos animó a volver a ir, en lo personal no me quedé conforme con quedar cuarto lugar el año pasado en la categoría Mini Sumo RC, y decidí volver a participar, y demostramos que tenemos el nivel suficiente para calificar un mejor lugar, es así que este año logré conseguir el segundo lugar en la categoría Sumo RC, calificando a participar en el Inter Latinoamericano, que se llevará a cabo en octubre en Xalapa, Veracruz.

“Esta vez no tuvimos apoyo del Gobierno o institución, la mayoría por no decir todo el dinero fue recaudado entre estar pidiendo apoyo en los semáforos, haciendo actividades y lo demás de nuestro bolsillo. Aunque sí fuimos apoyados por la diputada Joss Vega que nos dio un apoyo con el cual pagamos la inscripción del concurso, de la cual estamos muy agradecidos.

“Fue un esfuerzo muy grande para conseguir poder ir a viajar y aparte de eso comprar los materiales necesarios para tener un mejor robot, por lo cual es una gran satisfacción el haber quedado segundo lugar, yo más que nadie sé lo difícil que fue todo esta odisea para concursar, fueron muchos problemas tanto académicos, personales y de no tener el apoyo que merecíamos; todo el esfuerzo y sacrificio valió la pena, y estoy feliz de eso, estoy realmente contento.

“Esto sólo demuestra el potencial de los jóvenes de Chihuahua, nosotros llegamos siendo nadie a ese concurso, para que luego nos llamaran y ver si volveríamos a participar el próximo año. Tal vez venimos de lugares donde las personas no tienen un buen final, o una vida no tan próspera, pero ése no tiene por qué ser nuestra vida, y yo lo aprendí en este concurso, conozco muchos jóvenes con muchísimo potencial, un potencial enorme, chihuahuenses capaces y asombrosos, pero necesitamos ser apoyados.

“Espero dejar aún más en alto el estado de Chihuahua, y que salgan grandes hombres y mujeres de lugares donde menos la gente lo espera porque ahí salimos nosotros, una colonia que deja qué desear, y una escuela bastante escondida, salió a la luz”, expresó emocionado Gael..

Érick Zamarrón

“Estoy estudiando la carrera de Mecatrónica y acabo de culminar el 6to semestre, y en este concurso así es obtuve el tercer lugar, consistió en mucha dedicación y habilidad, ya que teníamos varios equipos contrincantes de diferentes niveles educativos, entonces fue usar nuestras habilidades y conocimientos para dar lo mejor de nosotros.

“El concurso se llevó a cabo este sábado 15 de junio en Jalisco; y el proyecto para concursar nos llevó un tiempo estimado de 6 meses, donde dedicamos ese tiempo a la investigación de componentes eléctricos para dar una mejor capacidad de competición, pruebas de circuitos, programación y por último las pruebas de funcionamiento de nuestros proyectos.

“Ahora con este reconocimiento tengo pensado hacer adecuaciones a los proyectos, para obtener mejores lugares y sobre todo tener un mayor conocimiento sobre nuevas tecnologías que pudiéramos implementar en ellos”, indicó Érick Zamarrón.

Valeria Velázquez

“Estoy estudiando la preparatoria en el Cecytch 21 la Carrera Técnica en Mecatrónica voy en 4to semestre, y en este evento, nuestro proyecto consistió en hacer un robot con especificaciones de 20x20 y que pesara menos de 1 kg y enfrentar dos robots y sacarlos del dojo, así varias rondas hasta pasar a finales y poder obtener un lugar

“⁠Cuando anunciaron el nombre de nuestro robot ‘Reven’ sentimos mucha emoción y agradecimiento ya que nos enfocamos mucho y batallamos también sobre todo económicamente, pero buscamos la manera de poder sobre salir y sobre todo echarle muchas ganas para poder asistir al Robomatrix 2024.

“Ante este logro me deja una satisfacción enorme y sobre todo mucho agradecimiento hacia las personas que nos apoyaron y que creyeron en nosotros, pero sobre todo a la maestra Adriana que fue nuestro brazo derecho para todo y no dejaba que nos desanimáramos, es una maestra que siempre creyó en nosotros y nos apoyó en todo a pesar de las dificultades que se nos presentaron", dijo Valeria.