Ocupa Chihuahua el segundo lugar nacional en cobertura de agua potable a la población

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento informó que Chihuahua es uno de los primeros estados en cobertura universal de agua potable a la población, que cuenta con más del 90%, lo que lo posiciona en el segundo lugar nacional; y en tratamiento, se trata el 93% de las aguas del territorio estatal.

Asimismo, aclaró que la cantidad de plantas potabilizadoras, no tiene nada que ver con la cobertura universal de agua potable en las casas, ni con la calidad del agua que se está entregando, tiene más que ver con el agua que se extrae; y que Chihuahua utiliza en su mayoría aguas subterráneas, es decir, extraída de pozos que no presentan condiciones para ser potabilizada, pero que se les da otro tipo de tratamiento, más sencillo, por la pureza del líquido.

“El contar o no con plantas potabilizadoras no tiene nada que ver ni con el tamaño, ni con la capacidad, ni con el desarrollo de los organismos operadores del agua”, precisó.

En ese sentido, explicó que las plantas potabilizadoras se usan para clarificar el agua, cuando el líquido proviene de ríos y arroyos, con apariencia muy turbia, con coliformes, es decir, desechos de excrementos humanos o de animales, que se arrastran con las aguas superficiales y que son proclives a tener este tipo de contaminación.

“Los pozos tienen otro tipo de problemas que la mayoría de los pozos en Chihuahua no los tienen, como la dureza del agua, las sales disueltas como el arsénico, el flúor, manganeso, pero no es el caso de Chihuahua. La mayoría de nuestros pozos cumplen con la norma actual, que cambió en los últimos dos años. Ya estamos dando a conocer a Conagua nuestros planes para cumplir con la nueva norma”, afirmó Mario Mata Carrasco.

El titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, hizo referencia a la Norma Oficial Mexicana de calidad de agua potable, NOM-127-SSA-1-2021.

Por las condiciones explicadas, Mario Mata sostuvo que el agua superficial, que proviene de ríos, arroyos, y presas; sí necesita potabilizarse, precisamente por una planta potabilizadora.

“En Chihuahua, nosotros, los organismos operadores del agua potable, el 95% del agua viene de los pozos, y necesita un tratamiento rápido, de cloro u otro, muy sencillo, con la norma actual. En otros lados, donde tenemos dureza del agua o problemas de arsénico o flúor con la norma actual, sí tenemos que utilizar otro tipo de tratamiento, pero no se le llama potabilizar, que es el tratamiento para la eliminación de las sales”, aseveró el director ejecutivo de la JCAS.

Mata Carrasco señaló que las plantas potabilizadoras no toman en cuenta ni el tamaño ni la población, si no que tienen que ver con el tipo de abastecimiento del agua; y no con la calidad de agua que se entrega a la población.

“No tiene nada que ver la cantidad de plantas potabilizadoras con la calidad de agua que se entrega a las casas. Nosotros cumplimos al 100% con COESPRIS, Semarnat, con las normas oficiales mexicanas”, refirió.

Para finalizar, Mario Mata aclaró que es en otros lugares, como la Ciudad de México o el Estado de México, donde tiene un gran tamaño de la población, utilizan agua superficial, por eso necesitan de un mayor número de plantas potabilizadoras.