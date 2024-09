Oficio que ampara a maestros para permanecer en el Fondo Solidario no es válido: PCE

Pensiones Civiles del Estado afirmó que la única solución para los maestros y maestras, que se encuentran en tránsito a Cuentas Individuales para el retiro, es que se acerquen a la dependencia y se pongan al corriente con sus adeudos, para ello les están ofreciendo facilidades de pago, esto luego del bloqueo realizado por agremiados a la Sección 42 del SNTE al personal del Comité Ejecutivo al Pleno Seccional.

El director de PCE, Marco Antonio Herrera García señaló que el oficio que ampara a los maestros para permanecer en el Fondo Solidario con el 8% no es válido y afirma que han malversado la información, por lo que la dependencia está abierta al diálogo.

El director señaló que hace 10 años se cometieron algunos errores, donde los maestros que estaban en transición o iniciando con el régimen de cuentas individuales no estaban aportando lo correcto.

“No sabemos de donde nace el error, pero los descuentos que se les tenían que hacer para aportar a su jubilación no eran los correctos”.

El directivo mencionó que llegaron a ser mil 300 docentes afectados debido a sus aportaciones incorrectas, por lo que dijo que la postura de PCE es acercarse a ellos para informarles la situación, porque al no ser el patrón de los profesores.

Dijo que como órgano descentralizado su obligación es informarles que están contribuyendo con cuotas inferiores a su retiro, conforme a las que marca la ley.

Explicó que ante la Junta Directiva de PCE se han presentado alternativas para ayudarles a los maestros para que se pongan al corriente en el pago de sus contribuciones, a la fecha se han acercado 240 docentes para regularizar su situación y al resto se les siguen enviado comunicados para que se acerquen a conocer la situación.

Sugirió que una vez que vayan a PCE también vayan a Gobierno del Estado para que pida que realicen las retenciones correspondientes, para solucionar el problema de aportaciones insuficientes.

“Es una situación que corresponde al Gobierno del Estado junto con los profesores para encontrar una solución, la realidad es que están abiertas las puertas de PCE para que puedan entender su situación y regularizarse”.

El directivo dijo conocer muy bien el acuerdo signado en el sexenio de César Duarte, pero que lamentablemente no está en los términos que se las ha hecho creer a los docentes, mucho menos que los avale porque fue antes del cambio de la ley, “Si leen el acuerdo no hay claridad de que esté avalando la situación y lamentablemente no están bien informados los profesores sobre el alcance”.

Dicho acuerdo se validó durante dos administraciones gubernamentales, la de César Duarte y Javier Corral, ahora en esta administración el acuerdo que en realidad es un oficio no se hace válido.

El problema es entre Pensiones Civiles del Estado y el patrón, que en este caso es Gobierno del Estado que tiene la obligación de hacer las retenciones a través de la Secretaría de Hacienda y PCE tiene la obligación de fiscalizar que el patrón entregue las retenciones.