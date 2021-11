Ofrece Aras una mina en garantía a inversionistas

Jorge Emilio Hernández Mata, abogado externo de Aras Businnes Group, dio a conocer que se está pidiendo a los inversionistas/accionistas pausar sus contratos por seis meses, ofreciendo un contrato de garantía con las utilidades de la mina La Morita, ubicada en Ascensión, sumando hasta el momento alrededor de 400 contratos de este tipo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Como inversionista se firma el contrato de garantía y si en seis meses la empresa Aras no me regresa mi dinero, puedo hacer efectivo ese contrato y ejecutar a la mina, entonces se está garantizando con eso”, expuso.

Cabe mencionar que autoridades estatales de minería notificaron que dicha mina últimamente no ha presentado actividad, a lo que Hernández Mata manifestó que precisamente por ello se da un plazo de seis meses para que vuelva a trabajar, “de lo contrario los rendimientos pudieran pagarse más rápido”.

Al ser cuestionado qué pasará si en ese semestre no se llega a regularizar la operación de la mina, resaltó que las personas pueden hacer efectivo el contrato de garantía, respecto de la mina. “La mina produzca o no produzca esta tiene un valor, y con esos contratos podrán recuperar su inversión en dado caso que no se haya salido del bache”.

Indicó que cualquier inversionista tiene la opción de este contrato de garantía: del pasado martes hasta ayer se llevaban firmados entre 300 y 400 contratos, adjudicando esta cifra a que apenas este pasado miércoles se emitió un comunicado oficial con los teléfonos para agendar citas con dicho fin en las oficinas de la Zona Centro.

El abogado, quien tiene su propio despacho y se encarga de todo el tema jurídico y defensa legal de la empresa, declaró además que se está revisando la orden que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre suspender la captación de recursos. “Se analiza el contenido y los alcances. Definitivamente tenemos que acatar la resolución en lo que se realiza esta investigación”.

En este sentido, recordó que desde el quinquenio pasado del exgobernador Javier Corral, se promueve investigar todas las empresas financieras en este giro, añadiendo que se comenzó por Aras “por ser la más grande y estable”.

“Vamos a ser respetuosos de la resolución de las autoridades; por lo pronto acataremos la resolución y veremos la procedencia o qué tan factible es legalmente esta orden. Por el momento vamos a pausar las inversiones, dado que el soporte de la empresa no son las inversiones, sino los negocios que generan estos dividendos”, apuntó.

Entre estos negocios enlisto una mina, los bienes raíces que se han adquirido y vendido por parte de la empresa, destacando que actualmente la inversión más fuerte es la mina La Morita, en Ascensión.

Refirió que hasta el momento no ha habido despido de empleados, a quienes se les solicitó esperar este mes para posteriormente realizarles su pago. Esto en lo que refiere a consultores, a quienes se les pidió de favor apoyar para poder reactivarse; en lo que respecta a personal operativo, afirmó que a ellos se les sigue pagando.

El abogado compartió que actualmente se tiene un horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, previa cita. Las personas están siendo canalizadas a la sucursal de Aras en la Zona Centro para poder firmar el contrato de garantía si es su deseo.

Asimismo, los abogados del despacho de Hernández Mata, estarán atendiendo las querellas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado; no obstante, refirió que hasta ayer no habían sido notificados sobre ninguna querella por fraude en contra de Arase. Estos se encargaran de toda la defensa legal, sea penal, civil, mercantil, y laboral.

Al preguntarle cómo es que Aras llegó a la situación actual, el entrevistado declaró que “como cualquier negocio, Aras presentó baja en su producción, en sus inversiones, en los inmuebles, es decir, no es que se haya cesado el ingreso por parte de inversionistas, sino como cualquier negocio tuvo la baja; realmente es un bache por el que está pasando la empresa y se pretende recuperar con echar a volar la mina y la producción de esta”.

Señaló que se están analizando todos los casos de los inversionistas y que, la generalidad es que se está ofreciendo este contrato en garantía del que se habla, pero detalló que hay casos de inversionistas que tienen algún padecimiento médico, a los que se les está dando un trato “especial” por su situación.

“Aras está constituido como una persona moral, y hay diferentes empresas que pertenecen al grupo Aras, entre estas la que tiene la propiedad de la mina, pero es parte de Grupo Aras, entonces esta empresa es la que está constituyendo la garantía junto con Aras”, agregó el abogado, quien confirmó que ya cerraron las oficinas de Cancún para efecto de economizar.

Finalmente, invitó a acercarse a las mesas de apoyo en la calle Doblado 113, en el Centro, para analizar su caso en particular y poderles ofrecer el contrato. El acceso es por las puertas laterales de color blanco.